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Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2025 12:12
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2025 16:38
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Karikatüre tutuklama, dergiye linç: LeMan için uluslararası alarm

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Barış İçin Karikatür ve Karikatürist Hakları, LeMan'a yönelik saldırı girişimi ve tutuklamalar için ortak açıklama yaptı. Yaşananlar için "İfade özgürlüğüne yönelik ağır bir saldırı.” dedi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Karikatüre tutuklama, dergiye linç: LeMan için uluslararası alarm

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Barış İçin Karikatür ve Karikatürist Hakları, İstanbul’da LeMan dergisini hedef alan saldırı ve gözaltıları kınadı.

Yetkililerden, tutuklanan dört çizer ve dergi yetkilisinin serbest bırakılmasını ve yayın kadrosunun güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Üç kurum yaptıkları ortak açıklamada LeMan’a ve dergi çalışanlarına yapılan linç girişiminin Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik yeni bir saldırı olduğunu belirtti. Türkiye’nin RSF’nin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 159. sırada yer aldığını hatırlatırken “Türkiye’de gazeteciler düzenli olarak engellenirken, şimdi de hiciv dergisi  LeMan'ın  yazı işleri kadrosu hedef alınıyor” dedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RSF’nin Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, saldırıyı şu sözlerle değerlendirdi:

“Basın özgürlüğüne yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hiçbir şey böyle bir şiddeti meşrulaştıramaz. Ayrıca son günlerde Onur Yürüyüşü’nü bastırmak için yoğun şekilde sokakta olan güvenlik güçlerinin LeMan’a yönelik saldırı sırasında geç müdahale etmesini anlamakta zorluk çekiyoruz. Yetkilileri tutuklanan basın mensuplarını derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. Karikatüristlerin güvenliği artık onların temel kaygısı olmalıdır.”

Barış İçin Karikatür Başkanı Kak (Patrick Lamassoure) da karikatüristlerin maruz kaldığı baskıya dikkat çekerek şöyle dedi:

"Karikatürün son kalesi olarak LeMan, her zamankinden daha fazla ve kabul edilemez bir baskıyla karşı karşıya. Türkiye'de karikatürün sistematik olarak siyasi araçsallaştırılmasını kınamakta, ülkenin simgesi olan bir mizah dergisine yönelik bu yargı saldırısından endişe duymaktayız. Derhal serbest bırakılması gereken LeMan karikatüristine ve yazı işleri ekibine koşulsuz destek veriyoruz.”

Karikatürist Hakları Direktörü Terry Anderson ise İstanbul’daki olayların “politik yalanlar” üzerinden kurgulandığını savundu:

"Karikatürün gerçek anlamı ve niyeti çok açık. Son 48 saat içinde İstanbul'da yaşanan olaylar, sosyal medyada dolaşan polis şiddeti görüntüleri ve LeMan ofisinin çevresinde toplanılması bir yalana dayanıyor. LeMan, siyasi fırsatçılar tarafından sindirilmekte, karikatür de baskı amacıyla istismar edilmektedir. Gözaltına alınanların serbest bırakılmasını ve bu asılsız yargılamalara derhal son verilmesini talep ediyoruz.”

LeMan’ın Musa ve Muhammed peygamber göndermeli olduğu iddia edilen karikatürü üzerine başlatılan soruşturma karikatürü çizen  karikatürist  Doğan Pehlevan, Genel Yayın Yönetmeni Zafer Aknar, grafik tasarımcı  Cebrail Okçu ve Genel Yayın Yönetmeni  Ali Yavuz,  "halkı kin ve düşmanlığa tahrik " suçlamasıyla tutuklandı.

Yurtdışında bulunan LeMan gazetesinin kurucu ortağı ve eski Genel Yayın Yönetmeni  Tuncay Akgün ile Genel Yayın Yönetmeni Aslan Özdemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Leman Leman dergisi Barış İçin Karikatür Karikatürist Hakları RSF
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