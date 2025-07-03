Karikatüre tutuklama, dergiye linç: LeMan için uluslararası alarm

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Barış İçin Karikatür ve Karikatürist Hakları, İstanbul’da LeMan dergisini hedef alan saldırı ve gözaltıları kınadı.

Yetkililerden, tutuklanan dört çizer ve dergi yetkilisinin serbest bırakılmasını ve yayın kadrosunun güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Üç kurum yaptıkları ortak açıklamada LeMan’a ve dergi çalışanlarına yapılan linç girişiminin Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik yeni bir saldırı olduğunu belirtti. Türkiye’nin RSF’nin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 159. sırada yer aldığını hatırlatırken “Türkiye’de gazeteciler düzenli olarak engellenirken, şimdi de hiciv dergisi LeMan'ın yazı işleri kadrosu hedef alınıyor” dedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RSF’nin Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, saldırıyı şu sözlerle değerlendirdi:

“Basın özgürlüğüne yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hiçbir şey böyle bir şiddeti meşrulaştıramaz. Ayrıca son günlerde Onur Yürüyüşü’nü bastırmak için yoğun şekilde sokakta olan güvenlik güçlerinin LeMan’a yönelik saldırı sırasında geç müdahale etmesini anlamakta zorluk çekiyoruz. Yetkilileri tutuklanan basın mensuplarını derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. Karikatüristlerin güvenliği artık onların temel kaygısı olmalıdır.”

Barış İçin Karikatür Başkanı Kak (Patrick Lamassoure) da karikatüristlerin maruz kaldığı baskıya dikkat çekerek şöyle dedi:

"Karikatürün son kalesi olarak LeMan, her zamankinden daha fazla ve kabul edilemez bir baskıyla karşı karşıya. Türkiye'de karikatürün sistematik olarak siyasi araçsallaştırılmasını kınamakta, ülkenin simgesi olan bir mizah dergisine yönelik bu yargı saldırısından endişe duymaktayız. Derhal serbest bırakılması gereken LeMan karikatüristine ve yazı işleri ekibine koşulsuz destek veriyoruz.”

Karikatürist Hakları Direktörü Terry Anderson ise İstanbul’daki olayların “politik yalanlar” üzerinden kurgulandığını savundu:

"Karikatürün gerçek anlamı ve niyeti çok açık. Son 48 saat içinde İstanbul'da yaşanan olaylar, sosyal medyada dolaşan polis şiddeti görüntüleri ve LeMan ofisinin çevresinde toplanılması bir yalana dayanıyor. LeMan, siyasi fırsatçılar tarafından sindirilmekte, karikatür de baskı amacıyla istismar edilmektedir. Gözaltına alınanların serbest bırakılmasını ve bu asılsız yargılamalara derhal son verilmesini talep ediyoruz.”

LeMan’ın Musa ve Muhammed peygamber göndermeli olduğu iddia edilen karikatürü üzerine başlatılan soruşturma karikatürü çizen karikatürist Doğan Pehlevan, Genel Yayın Yönetmeni Zafer Aknar, grafik tasarımcı Cebrail Okçu ve Genel Yayın Yönetmeni Ali Yavuz, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik " suçlamasıyla tutuklandı. Yurtdışında bulunan LeMan gazetesinin kurucu ortağı ve eski Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün ile Genel Yayın Yönetmeni Aslan Özdemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

(HA)