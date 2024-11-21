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Yayın Tarihi: 21 Kasım 2024 13:25
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2024 13:26
2 dk Okuma

Karekin Bekçiyan kimdir?

Bugün hayatını kaybeden Başepiskopos, 2017’de Türkiye'deki Ermeni Patrikhanesi seçimlerinde Patrik kaymakamı seçilmiş; ancak hükümetin seçim sonuçlarına müdahalesi nedeniyle 2018 yılında Türkiye'den ayrılmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Karekin Bekçiyan kimdir?
Fotoğraf: CivilNet

Vaftiz adıyla Dikran Bekçiyan, 21 Aralık 1942’de İstanbul’da doğdu.

Eğitimine İstanbul’daki Pangaltı Mıhitaryan Ermeni Okulu’nda başladı, ardından Üsküdar’daki Surp Haç Ermeni Lisesi’ne geçerek din insanı olma yolunda ilerledi.

1960’ta Patrik Karekin Haçaduryan tarafından takdis edilerek ruhbanlık yolunda ilk adımını attı. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji ve tarih eğitimi aldı, aynı zamanda Ermenice dersleri vererek toplumuna hizmet etti. 1965’te Apeğa takdis edildi, Almanya’daki Bochum Üniversitesi’nde pedagojik ve psikolojik eğitim gördü. 1970’te Türkiye’ye döner dönmez rahiplik görevine başladı.

Marsilya’da Surp Garabet Kilisesi rahipliği yaptı, ardından 1991’de Almanya’da Ruhani Önderlik kurma görevini üstlendi. 14 kilise cemiyeti kurdu, kültürel ve dini çalışmalarına devam etti.

Başepiskopos Karekin Bekçiyan hayatını kaybetti
Başepiskopos Karekin Bekçiyan hayatını kaybetti
Bugün 12:53

Başepiskopos, dinin sevgiden kaynaklandığını ve insanların barış içinde bir arada yaşaması gerektiğine inanıyordu. Ermenice, Türkçe, Almanca ve Fransızca dillerine hâkim olan Bekçiyan, aynı zamanda çeşitli kitaplar ve broşürler yayımladı, Türkiye’yi takip ederek dil ve kültür çalışmalarına katkıda bulundu.

Başepiskopos, dünya görüşünü şöyle açıklıyordu: “İdealimdeki dünya, hep dinî inançlarımdan kaynaklanıyor. İnancıma göre, Allah sevgidir. İnsanlara sevgi ile yaklaşmayı doğru buldum. Kendi dünyamı sevgi üzerine kurdum. İnsan sevgisi benim için sevgilerin en yücesidir. İnsanlara hep önyargısız yaklaştım. Kariyer için, şan şöhret için din adamı olunmaz. Din adamı kendini insanlara hizmete adayandır. Kimseye karşı kin beslemedim. Ben kinle yetiştirilmedim. Ayrıca kinle, nefretle, öfkeyle hiçbir mesele çözülemez. İnsanlar ve milletler arasındaki acı olaylar karşılıklı anlayış, insan sevgisi ve barışçı yöntemlerle çözülebilir.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Karekin Bekçiyan türkiyeli ermeniler
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