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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 25 Kasım 2024 12:05
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2024 12:05
2 dk Okuma

‘Kardeş Türküler’ belgeseli için dayanışma kampanyası

“2012 yılında ünlü yönetmen Çayan Demirel çekimlere başladı ancak ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle proje durduruldu. Film şu anda tamamlanmak üzere; ancak post prodüksiyon için, özellikle ses ve renk düzeltmesi için mali desteğe ihtiyaç var.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
‘Kardeş Türküler’ belgeseli için dayanışma kampanyası
Fotoğraf: Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu

Yönetmenliğini Çayan Demirel ve Ayşe Çetinbaş’ın üstlendiği “Kardeş Türküler – 30 Yıllık Tarih” belgeselinin tamamlanması için dayanışma kampanyası başlatıldı.

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Folklör Kulübü bünyesinde başlayan Kardeş Türküler projesinin müzikal ve politik yolculuğunu anlatan belgesele destek ile ilgili Köln merkezli Dayanışmanın Sesi (Stimmen der Solidaritat) derneğinden yapılan açıklamada şöyle dendi:

2012 yılında ünlü yönetmen Çayan Demirel çekimlere başladı ancak ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle proje durduruldu. O günden bu yana Surela Film ekibi filmi tamamlamak için özenle çalıştı. Film şu anda tamamlanmak üzere ancak post prodüksiyon için, özellikle ses ve renk düzeltmesi için mali desteğe ihtiyaç var. Bu nedenle çevrimiçi bir bağış toplama kampanyası başlatıldı. 

Kulüp üyemiz Uğur Yeşiltepe film ekibinde yer alıyor. Dernek olarak bu film projesine destek veriyor ve son aşamasına kadar eşlik ediyoruz. Büyük ya da küçük her bağış bu projenin gerçeğe dönüşmesine yardımcı oluyor. Dayanışmanız ve desteğiniz için teşekkür ederiz!

Film ve bağış sayfasıyla ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Belgesel hakkında

Uzun metraj belgesel-film; diller, çocuklar, kadınlar, doğa ve sınırların ötesindeki kardeşlik temasını ele alıyor. Filmde, sahneye yalnızca farklı diller değil; tarih, kültür, şiir, edebiyat ve sanatın bir araya geldiği bir kesit sunuluyor.

Hrant Dink, Neşet Ertaş, Reem Kelani, Sezen Aksu, Arto Tunçboyacıyan ve Sayat Nova Korosu gibi isimler ve oluşumlar, belgeselde yer verilen figürlerden bazıları.

Belgesel, Kardeş Türküler’in 30 yıllık müzikal ve sanatsal yolculuğunu ele alırken, Türkiye’nin yakın geçmişindeki toplumsal ve politik olayların grup üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin onların hikâyesine yansımalarını inceliyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
kardeş türküler Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu çayan demirel Ayşe Çetinbaş belgesel dayanışma
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ilgili haberler
Çayan Demirel'in arkadaşlarından çağrı: 'Çayan hapsedilemez'
26 Nisan 2024
/haber/cayan-demirel-in-arkadaslarindan-cagri-cayan-hapsedilemez-294688
Mahkeme, yönetmen Çayan Demirel’in cezai ehliyetinin ‘tam’ olduğunu savundu
5 Nisan 2024
/haber/mahkeme-yonetmen-cayan-demirelin-cezai-ehliyetinin-tam-oldugunu-savundu-293948
99 isimden çağrı: Çayan Demirel'e verilen ceza iptal edilsin
28 Aralık 2023
/haber/99-isimden-cagri-cayan-demirel-e-verilen-ceza-iptal-edilsin-289891
Kardeş Türküler'den Kobanê'ye Videolu Destek
22 Ekim 2014
/haber/kardes-turkuler-den-kobane-ye-videolu-destek-159347
Barış Ödülü Kardeş Türküler'in
21 Eylül 2013
/haber/baris-odulu-kardes-turkuler-in-150088
BUSE KAYNARKAYA YAZDI
Nice Yirmi Yıllara Kardeş Türküler
10 Eylül 2013
/yazi/nice-yirmi-yillara-kardes-turkuler-149793
Kardeş Türküler'den Tencere Tava Havası
6 Haziran 2013
/haber/kardes-turkuler-den-tencere-tava-havasi-147303
ÇOCUK HAKLARI
Tutuklu Çocuklar İçin "Kardeş Türküler"
4 Haziran 2009
/haber/tutuklu-cocuklar-icin-kardes-turkuler-114994
Sayat Nova ve Kardeş Türküler Ermenistan'da
27 Kasım 2008
/haber/sayat-nova-ve-kardes-turkuler-ermenistan-da-111116
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