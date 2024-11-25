‘Kardeş Türküler’ belgeseli için dayanışma kampanyası

Yönetmenliğini Çayan Demirel ve Ayşe Çetinbaş’ın üstlendiği “Kardeş Türküler – 30 Yıllık Tarih” belgeselinin tamamlanması için dayanışma kampanyası başlatıldı.

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Folklör Kulübü bünyesinde başlayan Kardeş Türküler projesinin müzikal ve politik yolculuğunu anlatan belgesele destek ile ilgili Köln merkezli Dayanışmanın Sesi (Stimmen der Solidaritat) derneğinden yapılan açıklamada şöyle dendi:

“2012 yılında ünlü yönetmen Çayan Demirel çekimlere başladı ancak ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle proje durduruldu. O günden bu yana Surela Film ekibi filmi tamamlamak için özenle çalıştı. Film şu anda tamamlanmak üzere ancak post prodüksiyon için, özellikle ses ve renk düzeltmesi için mali desteğe ihtiyaç var. Bu nedenle çevrimiçi bir bağış toplama kampanyası başlatıldı.

Kulüp üyemiz Uğur Yeşiltepe film ekibinde yer alıyor. Dernek olarak bu film projesine destek veriyor ve son aşamasına kadar eşlik ediyoruz. Büyük ya da küçük her bağış bu projenin gerçeğe dönüşmesine yardımcı oluyor. Dayanışmanız ve desteğiniz için teşekkür ederiz!”

Film ve bağış sayfasıyla ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.