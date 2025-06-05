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Yayın Tarihi: 5 Haziran 2025 10:28
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2025 10:33
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Karayollarındaki zam otomatiğe bağlandı

Karayolları Genel Müdürlüğü, yayınladığı yönetmelikle yılbaşındaki geçiş ücreti artışını "yeniden değerleme oranı"na göre otomatik bir şekilde yapma kararı aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Karayollarındaki zam otomatiğe bağlandı
Fotoğraf: Karayolları

Karayollarının geçiş ücretlerinde artık her takvim yılı başında, o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü, sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için Resmi Gazete'de yeni bir yönetmelik yayımladı.

Buna göre, karayollarının geçiş ücretinde, her takvim yılı başında, o yıl için bir önceki yıla ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artış yapılacak. Geçiş ücretlerindeki artış neticesinde çıkan küsurat, en yakın 1 Türk lirası ve katlarına yuvarlanacak.

Daha önce bu ücret, her yıl başında yıllık üretici fiyat endeksi değerleriyle artış yapılarak belirleniyordu.

Yönetmelik, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
karayolları yeniden değerlenme oranı
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