Karayılan'ın "müjdesi": "SİHA'ları etkisizleştirme imkânı yakaladık"
Yazılı açıklamada "savaş için gerekli füze sisteminin temin edildiği" ve SİHA'ları etkisizleştirme imkânının yakalandığı söylendi. 13 Şubat'tan bu yana düşürülen 15 SİHA'yla ilgili olarak bilgi verildi.
KCK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan'ın, Newroz'da vereceklerini açıkladığı "müjde"nin "TSK tarafından kullanılan silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) etkisizleştirmeye yönelik bir füze sistemi" olduğu açıklandı.
"HSM Karargâhı"ndan yapıldığı ileri sürülen açıklamada "13 Şubat 2023'ten bu yana [15] adet SİHA düşürül[düğü]" dile getirildi.
Murat Karayılan: Birkaç günde halkımıza müjde vereceğiz
15 Mart 2024
PKK liderlerinden Murat Karayılan, 15 Mart'ta yaptığı duyuruda “Hareketimizin yönetimi olarak bu Newroz’da, önümüzdeki birkaç gün içerisinde halkımıza bir müjde vereceğiz. Müjdemizi yazılı bir açıklama ile duyuracağız. Bu müjde mücadelemizin yükseltilmesinde önemli rolü olan bir araç olacaktır. Bu müjdeyi de önümüzdeki günlerde ilan edeceğiz” demişti.
(AEK)