Karayılan'ın "müjdesi": "SİHA'ları etkisizleştirme imkânı yakaladık"

KCK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan'ın, Newroz'da vereceklerini açıkladığı "müjde"nin "TSK tarafından kullanılan silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) etkisizleştirmeye yönelik bir füze sistemi" olduğu açıklandı.

"HSM Karargâhı"ndan yapıldığı ileri sürülen açıklamada "13 Şubat 2023'ten bu yana [15] adet SİHA düşürül[düğü]" dile getirildi.

Murat Karayılan: Birkaç günde halkımıza müjde vereceğiz

PKK liderlerinden Murat Karayılan, 15 Mart'ta yaptığı duyuruda “Hareketimizin yönetimi olarak bu Newroz’da, önümüzdeki birkaç gün içerisinde halkımıza bir müjde vereceğiz. Müjdemizi yazılı bir açıklama ile duyuracağız. Bu müjde mücadelemizin yükseltilmesinde önemli rolü olan bir araç olacaktır. Bu müjdeyi de önümüzdeki günlerde ilan edeceğiz” demişti.

(AEK)