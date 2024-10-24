Karayılan: Demokratik çözüm sürecine karşı değiliz

PKK Yürütme Komitesi Üyesi ve “Halk Savunma Merkezi (HPG)” Karargah Komutanı Murat Karayılan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'ye (TUSAŞ) yönelik saldırı öncesinde Yeni Özgür Politika gazetesine röportaj verdi.

Gazete dün (23 Ekim) sosyal medya hesabından Karayılan’ın röportajının bugün (24 Ekim) yayınlanacağını duyurdu.

Ancak TUSAŞ saldırısının ardından akşam saatlerinde Karayılan’ın röportajı yayımlandı.

Karayılan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında Abdullah Öcalan için sarf ettiği “Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” sözlerine değindi.

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Karayılan, “Apo’nun özgürlüğünü eksen almayan çözüm arayışları bizim için yok hükmündedir” dedi.

Bahçeli’nin Öcalan’ı muhatap görmesinin önemli olduğunu belirten Karayılan, devamında şunları söyledi:

“Devlet Bahçeli’nin çağrısı da her ne kadar kendi anlayışına göre ve bizim asla kabul etmeyeceğimiz, akıl dışı bir içerikte olsa da özünde Apo’yu muhatap olarak görmesinden dolayı yapılmış bir çağrıdır. Bu gerçek ortadadır. Bu gerçeği atlayıp, başka bir versiyon üzerinde durmakla herhangi bir çözüm durumu gelişemez.

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"PKK üstüne düşen rolü oynayacak"

Hakikat budur, bu hakikate göre yaklaşım olursa elbette ki Kürt tarafında da karşılık bulur. Böyle değil de sıkışmışlıktan kurtulmanın arayışları çerçevesinde çeşitli taktikleri geliştirme yaklaşımları da sonuç almayacaktır. Bu gibi taktik manevralara karşı Kürt tarafının karnı toktur.

Sonuç olarak şunu belirtmek isterim ki; PKK, özel savaş taktiklerine asla prim vermeyecektir. Tarihin bu önemli döneminde yüksek bir kararlılıkla Apo çizgisinde her zamankinden daha fazla üstüne düşen rolü oynayacak ve görevini layıkıyla yerine getirecektir. Kürt tarafının bileşenlerinin her birinin oynayabileceği rol de göz önünde bulundurulup yaklaşılırsa, sorun olmayacağı açıktır.

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"Koşullar değişmiştir, eskinin tekrarı olamaz"

AKP-MHP iktidarının son dönemde gündemleştirdiği tartışmalar vardır. Sanki yeni bir süreç varmış gibi kendi kendilerine tartışıyorlar ama bize, yani Kürt tarafına şimdiye kadar yansıyan herhangi bir şey yoktur. Hareket olarak demokratik çözüm sürecine karşı değiliz. Bu kadar tecrübeden sonra sıradan özel savaş taktikleri kapsamındaki algı oluşturma politikalarına da prim verecek değiliz. Elbette koşullar değişmiştir, eskinin tekrarı olamaz. Bu doğrudur. Eskiden ciddiyet ve samimiyet yoktu.

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"Yeni adımlar atılacaksa kimse yok demez"

Eğer Türkiye’nin çıkarını düşünen, gerçek yurtseverliğin ağır bastığı bir durum gelişiyorsa ve bu temelde bazı yeni adımları atacaklarsa Kürt tarafı buna yok demez ama asla yaş tahtaya da basmaz. Herkesin bunu bilmesi gerekiyor.

Apo’nun özgürlüğünü eksen almayan çözüm arayışları bizim için yok hükmündedir. Eskinin tekrarı değil, eğer yeni yöntemlerle sürece yaklaşılacaksa bu halkadan yaklaşılmalıdır. Mandela yasası çerçevesinde Apo’ya yaklaşılarak diyalogların geliştirilmesi, beraberinde sorunun köklü çözümünü de getirebilir."

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(RT)