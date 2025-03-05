Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin şüphesi olmasın

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, Medya Haber'e PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "silah bırakma" ve "fesih" çağrısına ilişkin konuştu.

Karasu, PKK’nin kongreye gideceğini ancak Öcalan’ın devreye girmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca kongreye giden süreçte devletin saldırılarını durdurması gerektiğini söyledi.

Karasu'nun açıklamasının ilgili kısmı özetle şöyle:

PKK dönüşecek. Yani bir dönüşüm yaşıyor. Yeni bir biçimde siyasal mücadele içine giriyor. Veyahut da yeni yaklaşımıyla siyasal mücadeleye, tarihe yön veriyor, tarihteki etkisi olacaktır.

Bu yönüyle ‘PKK feshedildi, onun geçmişi, yarattıkları, onun yarattığı kültür ortadan kalktı’ diye bir şey yok. PKK elli yıllık mücadelesiyle bu halka çok şey kazandırmıştır. Yüzyıllara varacak etkisi olacaktır. Bunu böyle bilmek lazım.

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Partinin feshedilmesinin sözünün edilmesi toplumda bir burukluk oluşturmuş olabilir. Ama tabii ki halkımız partisine de, önderliğe de güveniyor. Biz nasıl yaklaşıyorsak, halkımızın yaklaşımı da öyledir. Önderlik nasıl yaklaşıyorsa, partimiz nasıl yaklaşıyorsa, bu sorunu nasıl ele alıyorsa halkımız da öyle ele almıştır ve öyle ele alacaktır.

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PKK bir önderlik hareketidir. PKK’nin politikasını, ideolojisini önderlik belirlemiştir. Biz bir bütün olarak bu hareketi, mücadeleyi temsil edemeyiz ama önderlik bir bütün olarak bu hareketi temsil etmeyi ifade ediyor. Biz bu bilinçteyiz. Hep bu yaklaşım içinde olduk. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK’nin feshini, silahlı mücadelenin sonlandırmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Devletin ve iktidarın da hiçbir bahaneye sığınmadan demokratikleşme doğrultusunda gereklilikleri yapması gerekiyor."