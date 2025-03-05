ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Mart 2025 11:38
 ~ Son Güncelleme: 5 Mart 2025 18:00
3 dk Okuma

Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin şüphesi olmasın

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, PKK’nin kongreye gideceğini söyledi ve "PKK’nin feshini, silahlı mücadelenin sonlandırmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin şüphesi olmasın

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, Medya Haber'e PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "silah bırakma" ve "fesih" çağrısına ilişkin konuştu.

Karasu, PKK’nin kongreye gideceğini ancak Öcalan’ın devreye girmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca kongreye giden süreçte devletin saldırılarını durdurması gerektiğini söyledi.

Öcalan: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli
İSTANBUL'DA TARİHİ ÇAĞRI
Öcalan: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli
27 Şubat 2025
Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
TAM METİN
Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
27 Şubat 2025

Karasu'nun açıklamasının ilgili kısmı özetle şöyle: 

PKK dönüşecek. Yani bir dönüşüm yaşıyor. Yeni bir biçimde siyasal mücadele içine giriyor. Veyahut da yeni yaklaşımıyla siyasal mücadeleye, tarihe yön veriyor, tarihteki etkisi olacaktır.

Bu yönüyle ‘PKK feshedildi, onun geçmişi, yarattıkları, onun yarattığı kültür ortadan kalktı’ diye bir şey yok. PKK elli yıllık mücadelesiyle bu halka çok şey kazandırmıştır. Yüzyıllara varacak etkisi olacaktır. Bunu böyle bilmek lazım.

                                                              ***                                        ***

Partinin feshedilmesinin sözünün edilmesi toplumda bir burukluk oluşturmuş olabilir. Ama tabii ki halkımız partisine de, önderliğe de güveniyor. Biz nasıl yaklaşıyorsak, halkımızın yaklaşımı da öyledir. Önderlik nasıl yaklaşıyorsa, partimiz nasıl yaklaşıyorsa, bu sorunu nasıl ele alıyorsa halkımız da öyle ele almıştır ve öyle ele alacaktır.

                                                              ***                                             ***

PKK bir önderlik hareketidir. PKK’nin politikasını, ideolojisini önderlik belirlemiştir. Biz bir bütün olarak bu hareketi, mücadeleyi temsil edemeyiz ama önderlik bir bütün olarak bu hareketi temsil etmeyi ifade ediyor. Biz bu bilinçteyiz. Hep bu yaklaşım içinde olduk. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK’nin feshini, silahlı mücadelenin sonlandırmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Devletin ve iktidarın da hiçbir bahaneye sığınmadan demokratikleşme doğrultusunda gereklilikleri yapması gerekiyor."

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı "silah bırakma" ve "PKK'nin kendisini feshetmesi" çağrısının ardından PKK, ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu. Feshetmek içinse Öcalan'ın kongreyi yönetmesi gerektiğini ve bunun imkanlarının sağlanması gerektiğini açıklamıştı.

PKK ateşkes ilan etti
PKK ateşkes ilan etti
1 Mart 2025

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
mustafa karasu pkk ateşkes ilanı PKK Abdullah Öcalan Öcalan'ın çağrısı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git