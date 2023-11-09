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Yayın Tarihi: 9 Kasım 2023 11:38
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2023 12:05
2 dk Okuma

ANAYASA HUKUKÇULARINDAN YARGITAY'A TEPKİ

"Kararı alan yargıçlar Anayasa'yı fiilen yürürlükten kaldırma suçundan yargılanmalı"

Anayasa hukukçuları Şule Özsoy Boyunsuz, Korkut Kanadoğlu, Tolga Şirin ve Serkan Köybaşı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Atalay kararıyla ilgili paylaşım yaptılar: "Yargıtay temyiz mahkemesidir ve asla Anayasa Mahkemesinin üstünde yer almaz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/09/anayasa-yi-fiilen-yururlukten-kaldirma-sucundan-yargilanmali.jpg
*Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz/bianet

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay'ın hakkında verdiği ihlal kararına uymaması ve kararı alan AYM üyeleri için suç duyurusunda bulunmasına hukukçular tepki gösterdi.

Hukukçular, kamuoyunda tepki yaratan Yargıtay kararını "Anayasal düzeni değiştirme teşebbüsü" olarak değerlendirirken bazı MHP ve AKP’li yetkililer ise; kararı desteklediler.

Yargıtay
Yargıtay'dan Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusu
8 Kasım 2023

"Yargıtay, AYM'nin üstünde değil"

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, sosyal medya hesabından Yargıtay’ın kararını destekleyen Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan’a yanıt verdi. Boyunsuz, Ogan’ın “Yargı hiyerarşisinde en üst yetkili mahkeme Yargıtay’dır. AYM yargısal aktivitede bulunamaz. Esas itibarıyla AYM kanunların anayasaya uygunluğunu şeklen denetleme yetkisi dışında yargı yetkisi yoktur” sözlerine şöyle yanıt verdi: “Üst mahkemeler arasında hiyerarşi değil, yetki ve görev ayrımı vardır. Yargıtay temyiz mahkemesidir ve asla Anayasa Mahkemesinin üstünde yer almaz.”

"Yargıtay bu hamlesiyle hukuk sistemindeki çürümenin alanını genişletti"
MUHALEFETTEN YARGITAY KARARINA TEPKİLER
"Yargıtay bu hamlesiyle hukuk sistemindeki çürümenin alanını genişletti"
9 Kasım 2023

"Yargıtay anayasal düzeni tanımıyor"

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,Yargıtay AYM üyeleri için suç duyurusunda bulunarak Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesine karşı çıkmıştır. Anayasa md. 153 gereği Anayasa’yı nihai yorumlama yetkisine sahip olan AYM’yi etkisizleştirmeye çalışan Yargıtay anayasal düzeni tanımadığı görüntüsü yaratmıştır” dedi.

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8 Eylül 2023

"AYM üyeleri AYM'de yargılanır"

Anayasa hukukçusu Doç. Dr. Tolga Şirin ise; paylaşımında “Olayın tuhaflığını anlamanız için aktarıyorum: Anayasa’ya (md. 148) göre AYM üyeleri, görevleriyle ilgili suçlardan ötürü AYM’de yargılanır. AYM kararında azınlıkta kalan üyeler, çoğunlukta kalan üyeleri yargılasın istiyorlar” ifadelerine yer verdi.

"En ağır cezayı almalılar"

Anayasa hukukçusu Dr. Serkan Köybaşı da Yargıtay kararıyla ilgili, “Bu kararı alan yargıçlar görevi kötüye kullanma ve Anayasa'yı fiilen yürürlükten kaldırma (darbe) suçundan yargılanmalı ve en ağır cezayı almalı. Bunun olmaması Türkiye'de bir anayasanın olmadığı ve Türkiye'nin artık bir çadır devletine dönüştüğü anlamına gelir.”

Can Atalay
Can Atalay'ın AYM dava süreci
25 Ekim 2022

(RT)

Yüksek yargıda kriz can atalay TBMM AYM
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