"Kararı alan yargıçlar Anayasa'yı fiilen yürürlükten kaldırma suçundan yargılanmalı"

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay'ın hakkında verdiği ihlal kararına uymaması ve kararı alan AYM üyeleri için suç duyurusunda bulunmasına hukukçular tepki gösterdi.

Hukukçular, kamuoyunda tepki yaratan Yargıtay kararını "Anayasal düzeni değiştirme teşebbüsü" olarak değerlendirirken bazı MHP ve AKP’li yetkililer ise; kararı desteklediler.

Yargıtay'dan Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusu

"Yargıtay, AYM'nin üstünde değil"

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, sosyal medya hesabından Yargıtay’ın kararını destekleyen Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan’a yanıt verdi. Boyunsuz, Ogan’ın “Yargı hiyerarşisinde en üst yetkili mahkeme Yargıtay’dır. AYM yargısal aktivitede bulunamaz. Esas itibarıyla AYM kanunların anayasaya uygunluğunu şeklen denetleme yetkisi dışında yargı yetkisi yoktur” sözlerine şöyle yanıt verdi: “Üst mahkemeler arasında hiyerarşi değil, yetki ve görev ayrımı vardır. Yargıtay temyiz mahkemesidir ve asla Anayasa Mahkemesinin üstünde yer almaz.”

MUHALEFETTEN YARGITAY KARARINA TEPKİLER "Yargıtay bu hamlesiyle hukuk sistemindeki çürümenin alanını genişletti"

"Yargıtay anayasal düzeni tanımıyor"

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yargıtay AYM üyeleri için suç duyurusunda bulunarak Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesine karşı çıkmıştır. Anayasa md. 153 gereği Anayasa’yı nihai yorumlama yetkisine sahip olan AYM’yi etkisizleştirmeye çalışan Yargıtay anayasal düzeni tanımadığı görüntüsü yaratmıştır” dedi.

Avukatlar, Can Atalay için AYM önünde | "Bu hak ihlaline bir an önce son verilmeli"

"AYM üyeleri AYM'de yargılanır"

Anayasa hukukçusu Doç. Dr. Tolga Şirin ise; paylaşımında “Olayın tuhaflığını anlamanız için aktarıyorum: Anayasa’ya (md. 148) göre AYM üyeleri, görevleriyle ilgili suçlardan ötürü AYM’de yargılanır. AYM kararında azınlıkta kalan üyeler, çoğunlukta kalan üyeleri yargılasın istiyorlar” ifadelerine yer verdi.

"En ağır cezayı almalılar"

Anayasa hukukçusu Dr. Serkan Köybaşı da Yargıtay kararıyla ilgili, “Bu kararı alan yargıçlar görevi kötüye kullanma ve Anayasa'yı fiilen yürürlükten kaldırma (darbe) suçundan yargılanmalı ve en ağır cezayı almalı. Bunun olmaması Türkiye'de bir anayasanın olmadığı ve Türkiye'nin artık bir çadır devletine dönüştüğü anlamına gelir.”

Can Atalay'ın AYM dava süreci

(RT)