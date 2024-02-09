Karaman: Savcılık tanıkları kendi getirdi, ifadeleri de kendi kurguladı

Kobanî davası Sincan Cezaevi Kampüsündeki Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

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Davada, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi yargılanıyor.

3 bin 530 sayfa ve 324 klasörden oluşan iddianamede 108 siyasetçi için “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ile 37 kez “insan öldürme” başta olmak üzere pek çok suçtan ceza isteniyor.

“Savcılık tanık ifadelerini Kuran ayeti gibi gördü”

MA’nın haberine göre, dünkü duruşmada siyasetçi Zeynep Karaman’ın esasa dair savunmasına devam etti.

“Savcılık tanık ifadelerini Kuran ayeti gibi görmüştür” diyen Karaman, mahkeme heyeti ve iddia makamı adına üzüldüğünü belirtti:

“Bu tanıkları kendileri getirdi ve ifadeleri de kendileri kurguladı. Bu ortaya çıktı. Gizli tanık ABC123, ‘Biz heyet ile birlikte bu ifadeleri hazırladık. Bu ifadelerden sonra tahliye olacağım’ demişti. Tanık Sami Baran ise mahkeme huzurunda, ‘bu ifadeler bana ait değil’ dedi. Turan Türköz, ‘bu ifadeleri almak için bana çok sözler verdiler ancak bana verilen sözler tutulmadı’ dedi.

Bu davada 2018’den beri gizli tanık kurumu istismar edilmektedir. FETÖ siyasi rakiplerini bu kurumla tasfiye etmek istedi. Balyoz ve Ergenekon bu yöntem ile geliştirildi. Kürdistan’da da demokratik siyaseti ortadan kaldırmak için bu yöntemi kullandılar.”

“Ortada maddi, somut bir delil yok”

Yargı saldırılarıyla demokratik siyaset alanının “teslim alınmak” istendiğine dikkat çeken Karaman, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu gizli tanıkların kullanılmasındaki tek amaç bize ceza verebilmektir. 2009’dan bugüne kadar (KCK Ana Davası) demokratik aktörler bu yolla tasfiye edilmek isteniyor. Savcılık da heyet de ortada maddi, somut bir delil olmadığı için bu müesseseye başvurmuştur. Yargı ve Emniyet bunun için seferber oldular.”

Gizli ve açık tanıkların Kobanî olaylarına dair bilgi sahibi olmadıkları yönündeki ifadelerini hatırlatan Karaman, “Buna karşın heyet tanıkların ifadelerini dinlemeye devam etti. Heyet hakikati mi açığa çıkarmak istiyor yoksa beyninde kodladığı kararı mı açıklamak istiyor? Heyet tanıklar ifade verirken, savcıdan daha çok bizim üzerimize oynuyor. Bu iftiracıların hiçbir yalan ifadelerini kabul etmiyorum” dedi.

“Merak ediyorum, Ulaş’ın özelliği ne?”

Gizli tanık Ulaş’ın hangi mahkeme kararı ile dinlendiğini soran Karaman, ifade ve teşhis tutanaklarının Emniyet’te gizli tutulduğunu belirtti:

“Mahkememiz de gizli tanık Ulaş’a özel bir yaklaşım sergiledi. Merak ediyorum, Ulaş’ın özelliği ne? Buraya açık tanıklar da geldi. Kerem Gökalp de ifade verdi. Yıllarca örgütte kalmış ve gelerek saatlerce burada konuştu. Kendisi cezadan kurtulmak için ifade verdi. Ona hiçbir şey olmadı. Ulaş’ın özelliği neydi de heyet ona özelin özeli koşullar hazırladı?

Ulaş gizlinin gizlisidir. Ulaş’ın TEM için, 22. Ağır Ceza Mahkemesi için ne özelliği var? Sümer rahipleri kadar esrarlı hale getiriliyor. Bu büyük bir şüphe yaratıyor. Bu esrar ile ifadesinin etkisinin daha çok artması mı isteniyor? Yüzlerce kişi hakkında ifade vermiş. Aynı zamanda, aynı mekanda Muhammed Zengin’in de ifadesi alınmış. Bu nasıl oluyor?

“Bu dava topluma zarar veriyor”

Umarım heyet hukuka uygun bir karar verir. Umarım çöktürme planına göre vermez, umarım Ankara Emniyeti’nin bilgi notuna göre ve bu davayı hazırlayanların amaçlarına göre vermez. Bu davanın topluma hiçbir faydası yoktur, aksine zarar vermektedir. Yargılama süreci boyunca Kürt halkı ve Türk halkının ilişkilerine büyük bir zarar vermiştir.

Mahkeme heyeti umarım kararlarıyla bu zararları telafi eder. Bir tweet nedeniyle 38 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası isteniyor. Her gün buraya gelip yargılanıyor, cezaevine dönüyoruz. Yine de ayaktayız. Bizim için bir işkenceye döndüğü halde yine de barış isteğimizi, umutlarımızı devam ettirdik. Tüm halkıma selam gönderiyorum.”

Avukat Kaya: Karaman cebre dayalı suçlara hiç katılmadı

Duruşmaya verilen aranın ardından Karaman’ın avukatları söz aldı.

Avukat Metin Kaya, Karaman’ın TCK 302 yönünden “milletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçu” ile cezalandırılmak istendiğini hatırlattı:

“Oysa devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçu bir amaç suçtur. O suçun yanında çok sayıda araç suçların bulunması gerekmektedir. Müvekkilim Zeynep Karaman'ın tüm o zora dayalı araç suçları işlerken başkalarını tahrik ederek azmettirerek şerik sıfatıyla TCK’nin 38. maddesi gereğince bu suçları işlediği anlatılmaktadır. Buna göre zor ve cebre dayalı araç suçlarda müvekkilim azmettiren şerik olduğuna göre amaç suçta da azmettiren şerik durumundadır. Araç suçta TCK’nın 37’nci maddesi gereğince fail durumunda olan kişi amaç suçta da fail durumundadır. O halde araç suçları 38’inci madde gereğince azmettiren şerikler hiçbir şekilde 37’nci madde gereğince fail durumunda olamazlar.

Bu kurala göre zor ve cebre dayalı suçlardan azmettiren şerikler, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçunu da azmettirerek işlemesi gerekmektedir. Müvekkil Zeynep Karaman zor ve cebre dayalı suçlara hiç katılmadığı ve sadece şerik sıfatıyla cezalandırılacağı bildirildiği halde devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak suçu yönünden 38’inci madde gereğince şerik yerine 37’nci madde gereğince müşterek fail olarak cezalandırılmak istenmesi kanuna aykırıdır.”

“Tweet atarak suça tahrik ettiği iddia ediliyor”

İddianameye göre mahkemenin Karaman’ı sadece azmettirme suçuyla cezalandırabileceğine dikkat çeken Kaya, buna karşın heyetin iddianamedeki fiili değiştirmeye çalıştığını ifade ederken, farklı tip suçların birbirlerine dönüştürülme gayreti olduğunu belirtti:

“Ceza Kanunu 214/3, 220/5 maddelerine açıp baktığımızda bu maddelerin tamamen iştirak kuralına tabi maddeler olduğu ve TCK 38/1 maddesi kapsamına girdikleri dolayısıyla, işlenen tüm bu suçlara azmettirme şartlarının ne şekilde uygulandığının ortaya çıkması gerekmektedir. Müvekkilimin 12 şehirde gerçekleşen bu ikinci grup tüm suçlara azmettirici olarak nasıl katıldığını ortaya çıkarmamız gerekmektedir.

İddianamenin anlatımına baktığımızda müvekkilimin parti merkezinden taşraya tweet atarak vatandaşları çeşitli suçlara tahrik ettiği, dolayısıyla olay yerine hiç gitmediği ifade ediliyor. Başka kişileri azmettirdiğine göre aynı suçların failinin de kim olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında müvekkilimi olayların faili değil olayın şeriki olduğunu iddia ettiğine göre TCK’nın 40/3 maddesi gelince faillerin de kim olduğunun bilinmesi ve eylemlerinin en az bir tanesinin teşebbüs aşamasına varması gerekmektedir ancak Kobani Ceza Davası’na baktığımızda bu suçları gerçekleştiren faillerin kim olduğu bilinmemektedir.”

Karaman hakkındaki iddiaların somut herhangi bir delile dayanmadığını belirten Avukat Kaya, Karaman’ın tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep etti.

“Sorgu tamamlanmadan tanık ifadelerine geçildi”

Avukat Sipan Cizreli, hazırladığı görsel sunum ile Karaman hakkındaki tanık ifadelerine atıfta bulundu. Karaman’ın sorgusunun yapılmadığını hatırlatan Cizreli, mahkeme başkanının bu aşamada müvekkiline soru soramayacağını aktardı.

Sorgular tamamlanmadan dosyanın ilerletilebilmesi için tanık ifadelerine geçildiğine dikkat çeken Cizreli, “Siz kendi delillerinizi ortaya koyma aşamasına geçtiniz. Bizim savunma makamı olarak sunduğumuz delilleri değerlendirmediniz. En azından yargılamanın tüm taraflarının dahil olduğu bir usül tutturabilseydiniz bir nebze CMK’ya uyum sağlayabilirdiniz” dedi.

“Aynı gün ikisinin ifadesinin alınması fiziğe aykırı”

Avukat Cizreli, CMK 206/2’deki “Delillerin Ortaya Konulması ve Reddi” müessesinin heyet tarafından uygulanmadığını dile getirdi.

“Tanık ifadelerini kabul etmiyoruz” diyen Cizreli, gizli tanık Ulaş’ın 2 Temmuz 2022’de dinlendiğini ancak mahkeme heyetinin savcılık ifadesini esas aldığını belirtti. Ulaş’ın 4 Mart 2020’deki emniyet ifadesinin alındığı gün tanık Muhammed Zengin’in de ifadesinin alınmasının “imkansız” olduğuna değinen Cizreli, şunları söyledi:

“Muhammed Zengin duruşmada dinlendi ve ifadesinin sabahtan akşama kadar sürdüğünü söyledi. Ulaş’ın ifadesinin alınmadığı aşikarken, mütalaada ‘delillerin uydurulduğu iddiası soyut iddialardan ibarettir’ deniliyor. Bu soyut bir durum değil.

Ulaş’ın 328 sayfalık teşhis tutanağı var. Aynı gün ikisinin de ifadesinin alınması fiziğe aykırı. Hangi iddiaların hangi gerekçelerle soyut ve gerçek dışı olduğu ispatlanmamıştır. Tüm bunlara rağmen heyet tarafından da Ulaş’ın Emniyet ifadesi, müvekkil hakkında hala tutuk devam gerekçesi olarak görülmektedir.

Mahkeme heyeti Ulaş’ın beyanlarına dair en ufak bir şüpheye düşmedi. Açığa çıkan onca şeye rağmen Ulaş’ın dinlenilmesinden vazgeçebilecekken aksine hala tutuk devam gerekçesi yapıyorsunuz. Akıl alır gibi değil.”

“Tanık, ‘söylediklerim dedikodudan ibaret’ diyor”

Ulaş’ın kendi beyanları içerisinde yer alan çelişkilere dikkat çeken Avukat Cizreli, mahkeme huzurunda, “şahitliğim söz konusu değildir”, “bire bir tanıklığım söz konusu değil”, “sanırım” ve “konumlarından dolayı öyle düşündüm” gibi belirsiz ve öznel ifadeleri yineledi.

Cizreli, “‘Söylediklerim dedikodudan ibaret’ diyor ama sizler bu beyanları esas alıyorsunuz. Ulaş’ın hiçbir güvenirliği yok. Birçok mahkemeyi bu konuda ikna ettik ama sizi edemiyoruz” dedi.

“Hangi tanığa güveneceksiniz?”

Tanıkların birbirleri arasındaki çelişkilere örnekler veren Cizreli; mahkeme heyetine, “Peki siz hangi tanığa güveneceksiniz” diye sordu.

Gizli tanık 225A’nın usullere uygun dinlenilmediğini anımsatan Cizreli, “Ceza muhakemelerinin esas amacı maddi gerçekliğin açığa çıkarılmasıdır. Bu dosyaya baktığımızda heyetinizce aleyhe delil üretmek için re’sen araştırma yapıldı. Günü geldi, yoldan geçen bir tanık dinlenildi burada. Tanıklara yönelttiğiniz sorularda da bu durum anlaşılıyor. Tanıklar tarafından ‘bilgim yok’ denilmesine rağmen sorularla delil kazandırılmaya çalışılıyor” dedi.

Diğer gizli ve açık tanık ifadelerine dair de değerlendirmelerde bulunan Cizreli, müvekkili Karaman hakkındaki iddiaların somut herhangi bir delile dayanmadığını belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşma bugün devam edecek. (AS)