Karakuş-Candan: AKM Anadoludur

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Kültür Merkezi alanlarında Cumhuriyet’le mekânsal hesaplaşmanın ürünü olarak inşa edilen millet bahçesine ilişkin daha önce açtığı dava sonucunda alana ilişkin plan değişikliğini iptal ettirmişti. Alanda yeni plan değişikliği yapıldı.

Yargıdan Atatürk Orman Çiftliği kararı: Plan değişikliği yapılamaz

Mimarlar: Atatürk Orman Çiftliği’nin talana açılmasına izin vermeyeceğiz

Detaylar

Yargı kararları Cumhuriyet Bayramı’nın hemen öncesinde açılışı yapılan millet bahçesinin hukuksuzluğu ortaya koymaya devam ederken, ikinci plana ilişkin açılan davada bilirkişi raporu da yayınlandı.

Bilirkişiler, Ankara 13. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na sundukları raporla yöneticilere yine ders verdi.

Bilirkişiler, söz konusu 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97.maddesinin (n) bendi uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 01.11.2022 tarihinde resen onaylanan, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.10.2022 tarih ve 3019 sayılı kararı ve Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 31.10.2022 tarih ve 442 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara ili, Altındağ İlçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi, Atatürk Kültür Merkezi 1.Bölge (Başkent Millet Bahçesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının İmar mevzuatına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, plan tekniklerine, plan hiyerarşisi ve kamu yararına uygun olmadığı görüş sundu.

Bilirkişiler raporda planlama alanı içinde Cumhuriyetin ilk yıllarından birçok referans bulunduğuna ve mekânın Cumhuriyet hafızasına dikkat çekerek, alanın tarihsel kimliği ile özel statüsüne uygun bir planlama kararı alınmadığını, yapıların kimliği ve kent hafızasındaki yeri yönünden hassas bir yaklaşım sergilenmediğini, mekan ve hafıza ilişkisinin yok sayıldığını bildirdi.

“Hafıza ilişkisini yok saymak, planlama disiplininde yer almıyor”

Rapor, AKM alanında Millet Bahçesi yapımının hukuksuzluğunu ve ideolojik hesaplaşmanın boyutunu gözler önüne serdi.

Bilirkişi raporunu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş - Candan, şöyle dedi:

“Cumhuriyet ideolojisiyle mekan üzerinden hesaplaşan , kentleşme politikalarına aykırı plan değişiklikleri yargı tarafından bir bir iptal ediliyor. AKM Alanlarında hukuka aykırı şekilde inşa edilen plana açtığımız davada, Bilirkişiler, mahkemeye sundukları Atatürk Kültür Merkezi alanına ilişkin ikinci plan değişikliği olan, Ankara ili, Altındağ İlçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi, Atatürk Kültür Merkezi 1.Bölge (Başkent Millet Bahçesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin verdikleri raporla yöneticilere bir kez daha ders vermiştir."

"Uzmanlar, Cumhuriyet hafızasına sahip çıkılması gerektiğine işaret ederken, plan değişikliğinin hukuksuzluğunu ve ideolojik hesaplaşmanın boyutunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. AKM alanına daha fazla zarar verilmeden plan değişiklikleri iptal edilmelidir."

"Aynı zamanda AKM binası “Anadolu”dur. Yılın belli zamanlarında ve sıklıkla Anadolu’nun her tarafından kültür geçişleri düzenlenmektedir. Anadolu’nun zengin yemek kültürü, el sanatları Başkente taşınmaktadır. Tasarlanan alanın ve her bir alanın kendine özgü özellikleri vardır. Bu özellikler tarih, kültür ve peyzajdır."

"Daha geniş anlatımla somut ve somut olmayan miraslardır. Tasarım ve planlama da bu iki mirasın mekandaki organizasyonudur."

"Dava konusu planlarda yere özgü tasarım kriterlerinin olmaması bir diğer sorunu göstermektedir. Mekan ve hafıza ilişkisini yok saymak, planlama disiplininde yer almamaktadır.”

(EMK)