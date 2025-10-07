Karahantepe’de insan yüzlü dikilitaş bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Urfa’da yer alan arkeolojik sit alanı Karahantepe’de insan yüzü betimli T biçimli bir dikilitaşın gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Ersoy, dikilitaşın, Neolitik çağ insanının kendini T biçimli sütuna işlediği ilk örnek olarak insanlık tarihine ışık tuttuğunu bildirdi.

“Keskin yüz hatları, derin göz çukurları ve belirgin burnuyla bu yüz, 12 bin yıl öncesinden bugüne uzanan bir bakışı taşıyor,” diyen Ersoy, bölgedeki her keşfin, insanlığın ortak geçmişini biraz daha görünür kıldığını ve bu mirası dünyayla paylaşmaya devam ettiklerini vurguladı.

“Keşif, Neolitik insanın soyut düşünme gücünü ortaya koyuyor”

Bakanlığın açıklamasına göre, “Taş Tepeler Projesi” kapsamında 2025 yılı kazıları Göbeklitepe ve çevresinde 10 farklı alanda sürüyor ve dikilitaşlar gün yüzüne çıkarılıyor. Karahantepe’deki yeni buluntu, Neolitik araştırmalarda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Dikilitaşın üst kısmındaki yüz betimi, keskin hatları, derin göz çukurları ve küt burun yapısıyla Karahantepe’deki diğer insan heykelleriyle benzerlik gösteriyor.

Söz konusu keşif, Neolitik insanın teknik ustalığını, kendini ifade etme biçimini ve soyut düşünme gücünü ortaya koyuyor.

Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni heykeller bulundu

T biçimli dikilitaşların uzun süredir insanı sembolize ettiği biliniyordu; ancak bu taş üzerinde yüz hatlarının işlenmiş olması, ilk kez insanın doğrudan betimlendiğini gösteriyor.

Yaklaşık 12 bin yıl öncesine uzanan Taş Tepeler Projesi, insanlığın yerleşik yaşama geçiş sürecini ve inanç dünyasındaki dönüşümü belgeleyen en kapsamlı arkeolojik girişimlerden biri olarak öne çıkıyor. (TY)