ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2025 11:30
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2025 14:57
2 dk Okuma

Karahantepe’de insan yüzlü dikilitaş bulundu

Taş üzerine yüz hatlarının işlenmiş olması, insanın ilk kez doğrudan betimlendiğini gösteriyor.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Karahantepe’de insan yüzlü dikilitaş bulundu
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Urfa’da yer alan arkeolojik sit alanı Karahantepe’de insan yüzü betimli T biçimli bir dikilitaşın gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Ersoy, dikilitaşın, Neolitik çağ insanının kendini T biçimli sütuna işlediği ilk örnek olarak insanlık tarihine ışık tuttuğunu bildirdi.

Keskin yüz hatları, derin göz çukurları ve belirgin burnuyla bu yüz, 12 bin yıl öncesinden bugüne uzanan bir bakışı taşıyor,” diyen Ersoy, bölgedeki her keşfin, insanlığın ortak geçmişini biraz daha görünür kıldığını ve bu mirası dünyayla paylaşmaya devam ettiklerini vurguladı.

“Keşif, Neolitik insanın soyut düşünme gücünü ortaya koyuyor”

Bakanlığın açıklamasına göre, “Taş Tepeler Projesi” kapsamında 2025 yılı kazıları Göbeklitepe ve çevresinde 10 farklı alanda sürüyor ve dikilitaşlar gün yüzüne çıkarılıyor. Karahantepe’deki yeni buluntu, Neolitik araştırmalarda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Dikilitaşın üst kısmındaki yüz betimi, keskin hatları, derin göz çukurları ve küt burun yapısıyla Karahantepe’deki diğer insan heykelleriyle benzerlik gösteriyor.

Söz konusu keşif, Neolitik insanın teknik ustalığını, kendini ifade etme biçimini ve soyut düşünme gücünü ortaya koyuyor.

Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni heykeller bulundu
Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni heykeller bulundu
30 Eylül 2023

T biçimli dikilitaşların uzun süredir insanı sembolize ettiği biliniyordu; ancak bu taş üzerinde yüz hatlarının işlenmiş olması, ilk kez insanın doğrudan betimlendiğini gösteriyor.

Yaklaşık 12 bin yıl öncesine uzanan Taş Tepeler Projesi, insanlığın yerleşik yaşama geçiş sürecini ve inanç dünyasındaki dönüşümü belgeleyen en kapsamlı arkeolojik girişimlerden biri olarak öne çıkıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
karahantepe göbeklitepe urfa mehmet nuri ersoy Kültür ve Turizm Bakanlığı arkeolojik buluntu Taş Tepeler Projesi
ilgili haberler
Göbeklitepe’de duvarın içerisine yerleştirilmiş insan heykeli bulundu
20 Eylül 2025
/haber/gobeklitepede-duvarin-icerisine-yerlestirilmis-insan-heykeli-bulundu-311723
“Göbeklitepe ve Karahantepe'deki bulgular tarihe yeni yorumlar getirebilir”
29 Temmuz 2024
/haber/gobeklitepe-ve-karahantepe-deki-bulgular-tarihe-yeni-yorumlar-getirebilir-297975
Karahantepe’deki fallus tartışması nedir?
3 Ekim 2023
/haber/karahantepedeki-fallus-tartismasi-nedir-285724
Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni heykeller bulundu
30 Eylül 2023
/haber/gobeklitepe-ve-karahantepe-de-yeni-heykeller-bulundu-285617
Tarihi Yanıltan Keşif: Göbeklitepe
26 Şubat 2010
/haber/tarihi-yaniltan-kesif-gobeklitepe-120321
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Göbeklitepe’de duvarın içerisine yerleştirilmiş insan heykeli bulundu
20 Eylül 2025
/haber/gobeklitepede-duvarin-icerisine-yerlestirilmis-insan-heykeli-bulundu-311723
“Göbeklitepe ve Karahantepe'deki bulgular tarihe yeni yorumlar getirebilir”
29 Temmuz 2024
/haber/gobeklitepe-ve-karahantepe-deki-bulgular-tarihe-yeni-yorumlar-getirebilir-297975
Karahantepe’deki fallus tartışması nedir?
3 Ekim 2023
/haber/karahantepedeki-fallus-tartismasi-nedir-285724
Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni heykeller bulundu
30 Eylül 2023
/haber/gobeklitepe-ve-karahantepe-de-yeni-heykeller-bulundu-285617
Tarihi Yanıltan Keşif: Göbeklitepe
26 Şubat 2010
/haber/tarihi-yaniltan-kesif-gobeklitepe-120321
Sayfa Başına Git