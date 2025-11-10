ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 10 Kasım 2025 13:09
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2025 13:10
1 dk Okuma

Karadeniz’de dolaşan yunuslar drone’la görüntülendi

Türkiye sularında yaşayan yunuslar; gürültü kirliliği, gemi trafiği, yanlış avlanma ve habitat kaybı gibi insan kaynaklı baskılarla karşı karşıya.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Karadeniz’de dolaşan yunuslar drone’la görüntülendi
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Sinop’un Karadeniz’e kıyısı bulunan Türkeli ilçesi açıklarında bir grup yunus drone’la görüntülendi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ilçe limanı açıklarında su yüzeyinde görülen yunuslar bir süre oynadıktan sonra gözden kayboldu.

Türkiye’de Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de toplam yaklaşık 10 yunus türü bulunuyor.

Deniz memelileri üzerine çalışmalar yürüten Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’na (TÜDAV) göre Türkiye sularında “çizgili yunus” (Stenella coeruleoalba), “şişe burunlu yunus” (Tursiops truncatus) ve “liman yunusu” (Phocoena phocoena) gibi türlerin yanı sıra derin sularda nadiren görülen ek türler de bulunuyor.

Araştırmalara göre Türkiye sularında yaşayan yunuslar; gürültü kirliliği, gemi trafiği, yanlış avlanma ve habitat kaybı gibi insan kaynaklı baskılarla karşı karşıya.

Uzmanlar, koruma çalışmalarının yaygınlaşması ve deniz memelilerinin yaşam alanlarının güvence altına alınması için “bugün atılacak adımlar geleceğimiz için kritik” uyarısını yapıyor. (TY)

yunuslar Karadeniz deniz canlıları Hayvan Hakları deniz ekosistemi
ilgili haberler
Yunuslar, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etti
21 Mayıs 2023
/haber/yunuslar-istanbul-bogazi-ndan-gecen-gemilere-eslik-etti-279065
Bugün, Dünya Yunus Günü
14 Nisan 2023
/haber/bugun-dunya-yunus-gunu-277297
Türkiye’deki yunus ve balina varlığı tehdit altında
20 Mart 2023
/haber/turkiye-deki-yunus-ve-balina-varligi-tehdit-altinda-275952
Marmaris’teki yunus parkı tamamen kapatıldı
14 Mart 2023
/haber/marmaris-teki-yunus-parki-tamamen-kapatildi-275656
Splash isimli yunus hayatını kaybetti: "Yunus parkları kapatılsın"
25 Temmuz 2022
/haber/splash-isimli-yunus-hayatini-kaybetti-yunus-parklari-kapatilsin-264967
