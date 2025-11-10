Karadeniz’de dolaşan yunuslar drone’la görüntülendi

Sinop’un Karadeniz’e kıyısı bulunan Türkeli ilçesi açıklarında bir grup yunus drone’la görüntülendi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ilçe limanı açıklarında su yüzeyinde görülen yunuslar bir süre oynadıktan sonra gözden kayboldu.

Türkiye’de Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de toplam yaklaşık 10 yunus türü bulunuyor.

Deniz memelileri üzerine çalışmalar yürüten Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’na (TÜDAV) göre Türkiye sularında “çizgili yunus” (Stenella coeruleoalba), “şişe burunlu yunus” (Tursiops truncatus) ve “liman yunusu” (Phocoena phocoena) gibi türlerin yanı sıra derin sularda nadiren görülen ek türler de bulunuyor.

Araştırmalara göre Türkiye sularında yaşayan yunuslar; gürültü kirliliği, gemi trafiği, yanlış avlanma ve habitat kaybı gibi insan kaynaklı baskılarla karşı karşıya.

Uzmanlar, koruma çalışmalarının yaygınlaşması ve deniz memelilerinin yaşam alanlarının güvence altına alınması için “bugün atılacak adımlar geleceğimiz için kritik” uyarısını yapıyor. (TY)