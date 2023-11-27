Karadeniz Sahil Yolu sular altında kaldı

Rize ve Trabzon'da denizde etkili olan fırtınanın oluşturduğu büyük dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı aksattı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, yolun Çayeli-Trabzon istikameti trafiğe kapatılırken Rize’nin Gündoğdu Mahallesi'ndeki Doğu Parkı ve futbol sahası da sular altında kaldı.

Ağustos 2010’da yine aynı bölgede şiddetli yağış nedeniyle biriken yağmur suları Karadeniz Sahil Yolu'nu aşamamış ve oluşan sel ile heyelan nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca ev kullanılamaz hale gelmişti.

Trabzon

Fırtına ve yağışın dün akşamdan beri (26 Kasım) hayatı olumsuz etkilediği Trabzon’un Sürmene ilçesinde de deniz taştı.

Taşan deniz, Karadeniz Sahil Yolu Balıklı Kavşağı'nda ulaşımın aksamasına neden oldu. Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolun bir bölümünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Öte yandan, deniz kenarında bulunan ağaçlar da dalgaların etkisiyle zarar gördü.

Milyarlarca dolara mal olan Karadeniz Otoyolu, Karadeniz’e karıştı. Hopa-Kemalpaşa arasında yol denizle birleşti. Rezilliğe bakın… pic.twitter.com/FDL75aMf4l — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 27, 2023