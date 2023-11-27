Karadeniz Sahil Yolu sular altında kaldı
Rize ve Trabzon'da denizde etkili olan fırtınanın oluşturduğu büyük dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı aksattı.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, yolun Çayeli-Trabzon istikameti trafiğe kapatılırken Rize’nin Gündoğdu Mahallesi'ndeki Doğu Parkı ve futbol sahası da sular altında kaldı.
Ağustos 2010’da yine aynı bölgede şiddetli yağış nedeniyle biriken yağmur suları Karadeniz Sahil Yolu'nu aşamamış ve oluşan sel ile heyelan nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca ev kullanılamaz hale gelmişti.
Trabzon
Fırtına ve yağışın dün akşamdan beri (26 Kasım) hayatı olumsuz etkilediği Trabzon’un Sürmene ilçesinde de deniz taştı.
Taşan deniz, Karadeniz Sahil Yolu Balıklı Kavşağı'nda ulaşımın aksamasına neden oldu. Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolun bir bölümünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Öte yandan, deniz kenarında bulunan ağaçlar da dalgaların etkisiyle zarar gördü.
Milyarlarca dolara mal olan Karadeniz Otoyolu, Karadeniz’e karıştı. Hopa-Kemalpaşa arasında yol denizle birleşti. Rezilliğe bakın… pic.twitter.com/FDL75aMf4l— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 27, 2023
Karadeniz Sahil Yolu hakkında
Karadeniz bölgesindeki 11 kentten geçerek Sakarya'ya uzanan 1210 kilometrelik yolun, 2023 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Proje için bugüne dek yaklaşık 4.2 milyar dolar harcandı.
Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yaptığı bir açıklamada projenin “yanlış” olduğunu; ancak 700 milyonun üzerinde para harcandığı için bitirilmesi gerektiğini söyledi.
2010 Ağustos ayında Rize merkeze bağlı Gündoğdu'da şiddetli yağış nedeniyle biriken yağmur suları Karadeniz Sahil Yolu'nu aşamamış ve oluşan sel ile heyelan nedeniyle 12 kişi ölmüştü.
2011 Eylül ayında yine Rize'de sel baskınları olmuş ve baskın sonucu 1 kişi hayatını hayatını kaybetmişti.
Ocak 2012 sonunda yolun Sarp bölgesindeki 500 metrelik kısım çöktü.
21 Eylül 2016 tarihinde şiddetli yağmurla biriken su, Beşikdüzü'ndeki sahil yolunu aşamadı ve 2 kişinin ölümüne neden oldu. (TY)