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Yayın Tarihi: 19 Kasım 2023 17:29
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2023 17:39
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Karadeniz Ereğli K2 tipi Cezaevini su bastı: Hükümlüler naklediliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde bulunan K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana gelen kuvvetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu hükümlülerin güvenlik önlemleri altında başka kurumlara nakledildiğini" duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/19/karadeniz-eregli-k2-tipi-cezaevini-su-basti-hukumluler-naklediliyor.jpg
Fotoğraf: AA

 Zonguldak'ta etkili olan sağanak, fırtına ve kar nedeniyle Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nu su bastı. Cezaevindeki mahpuslar Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde bulunan K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana gelen kuvvetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu hükümlülerin güvenlik önlemleri altında başka kurumlara nakledildiğini" duyurdu.

Bakan Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Zonguldak Kdz. Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır."

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Bugün 16:16

(RT)

Zonguldak Ereğli su baskını
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