Karadeniz Ereğli K2 tipi Cezaevini su bastı: Hükümlüler naklediliyor

Zonguldak'ta etkili olan sağanak, fırtına ve kar nedeniyle Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nu su bastı. Cezaevindeki mahpuslar Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde bulunan K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana gelen kuvvetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu hükümlülerin güvenlik önlemleri altında başka kurumlara nakledildiğini" duyurdu.

Bakan Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Zonguldak Kdz. Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır."

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(RT)