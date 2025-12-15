Karadeniz'den gelen İHA, F16'lar tarafından düşürüldü

Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına giren İHA, Çankırı üzerinde radalar tarafından saptandı. F16 uçakları tarafından takibe alınan kimliği belirsiz İHA düşürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır.

Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir.

Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür." bilgisi paylaşıldı.

Ankara'da Tanımsız Trafik, Operasyon Geçici Olarak Durduruldu ❌



* Geçtiğimiz dakikalarda Çankırı civarında iddialara göre tanımlanamayan bir hava cismi görülmesi üzerine operasyon geçici olarak durduruldu.



* Sivil uçuş yapan kokpit ekiplerine geçilen bilgi notunda… pic.twitter.com/XPzwWkXpC4 — HavaSosyalMedya (@HavaSosyalMedya) December 15, 2025

Havada yaşanan ve kaynağı belirlenemeyen hava trafiği nedeniyle hava taşımacılığında da gecikmeler yaşandı.

(Mİ)