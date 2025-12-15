ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.12.2025 23:46 15 Aralık 2025 23:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.12.2025 11:59 16 Aralık 2025 11:59
Okuma Okuma:  1 dakika

Karadeniz'den gelen İHA, F-16'lar tarafından düşürüldü

Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına giren bir İnsansız Hava Aracı (İHA) saptanması üzerine Türkiye Hava Kuvvetleri alarm durumuna geçti. Havada bir süre izlenen İHA, düşürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Karadeniz'den gelen İHA, F-16'lar tarafından düşürüldü

Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına giren İHA, Çankırı üzerinde radarlar tarafından saptandı. F-16 uçakları tarafından takibe alınan kimliği belirsiz İHA düşürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır.

Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir.

Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür." bilgisi paylaşıldı.

Havada yaşanan ve kaynağı belirlenemeyen hava trafiği nedeniyle hava taşımacılığında da gecikmeler yaşandı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
