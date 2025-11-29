Karadeniz'de iki tankere saldırı şüphesi

Karadeniz'de kıyıdan yaklaşık 35 mil açıkta bulunan VIRAT isimli tanker boş olarak Rusya’nın Novoroski Limanı’na seyir halindeyken patlama yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildiren VIRAT isimli tanker için olay yerine kurtarma unsurlarının yönlendirildiğini ve gemideki 20 personelin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Genel Müdürlük, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "VIRAT isimli tanker, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Karadeniz'de ikinci patlama ise yine boş olarak Rusya'ya doğru seyir halinde bulunan Kairos isimli tankerde yaşandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "İçinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye botlarımız, Kurtarma-12 römorkörümüz ve 'Nene Hatun' acil müdahale gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup, gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır" denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "KAIROS’ isimli gemiye Nene Hatun ve beraberinde iki tane daha kurtarma botumuz müdahale ediyorlar. Gemi boş olmasına rağmen zaman zaman patlama oluyor. Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma bakanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı ile koordinasyon içindeyiz. Saldırı mıdır, patlama mıdır, mayına çarpma mıdır bunu netleştireceğiz" dedi.

(Mİ)