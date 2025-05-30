ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2025 09:34
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2025 09:40
1 dk Okuma

Karadeniz'de 44 bin metre kaçak ağ toplandı

Ağlara takılan çoğunluğu kalkan balığı olmak üzere 380 balık tekrar denize bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Karadeniz'de 44 bin metre kaçak ağ toplandı
Fotoğraf: Canva

Kırklareli’nin Karadeniz kıyısındaki İğneada ve Kıyıköy açıklarında kaçak olarak denize bırakılan 440 parça 44 bin metre ağ toplandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde, Bakanlığa ait "Koruma Kontrol-3" teknesiyle Kırklareli, İstanbul ve Aydın Tarım ve Orman müdürlüklerinden gelen ekipler görev aldı.

Denetimler sırasında denizde 440 parça halinde 44 bin metre kaçak ağ ele geçirildi. Ağlar, denizden toplanarak imha edildi. Ağlara takılan çoğunluğu kalkan balığı olmak üzere 380 canlı balık ise tekrar denize bırakıldı.

WWF’ten yeni rapor: Hayalet balıkçılığın sualtı habitatlarına etkileri
WWF’ten yeni rapor: Hayalet balıkçılığın sualtı habitatlarına etkileri
7 Mart 2024

"Kurallara uymayanlara gerekli işlemler yapılıyor"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, balık popülasyonunun sürdürülebilirliği için denetimlerin devam ettiğini söyledi.

15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında kalkan balığının üreme dönemi olduğunu belirten Karaca, bu süreçte denetimlerin yoğunlaştırıldığını ifade etti.

İğneada ve Kıyıköy açıklarında kaçak olarak denize bırakılan 44 bin metre ağın toplandığını belirten Karaca, “Avcılarımızdan, özellikle av döneminde yasalara uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Kurallara uymayanlara gerekli yasal işlemler uygulanıyor,” dedi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
hayalet ağlar kaçak avcılık Karadeniz
ilgili haberler
Karaburun'da denizden 1,5 ton hayalet ağ çıkarıldı
13 Mayıs 2025
/haber/karaburun-da-denizden-1-5-ton-hayalet-ag-cikarildi-307391
Karadan denize: Plastik kirliliğinin gizli bedeli
10 Mayıs 2025
/yazi/karadan-denize-plastik-kirliliginin-gizli-bedeli-307278
WWF’ten yeni rapor: Hayalet balıkçılığın sualtı habitatlarına etkileri
7 Mart 2024
/haber/wwften-yeni-rapor-hayalet-balikciligin-sualti-habitatlarina-etkileri-292813
Muğla'da hayalet ağa dolanan yavru kaplumbağa ampute edildi
24 Ocak 2024
/haber/mugla-da-hayalet-aga-dolanan-yavru-kaplumbaga-ampute-edildi-290976
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Karaburun'da denizden 1,5 ton hayalet ağ çıkarıldı
13 Mayıs 2025
/haber/karaburun-da-denizden-1-5-ton-hayalet-ag-cikarildi-307391
Karadan denize: Plastik kirliliğinin gizli bedeli
10 Mayıs 2025
/yazi/karadan-denize-plastik-kirliliginin-gizli-bedeli-307278
WWF’ten yeni rapor: Hayalet balıkçılığın sualtı habitatlarına etkileri
7 Mart 2024
/haber/wwften-yeni-rapor-hayalet-balikciligin-sualti-habitatlarina-etkileri-292813
Muğla'da hayalet ağa dolanan yavru kaplumbağa ampute edildi
24 Ocak 2024
/haber/mugla-da-hayalet-aga-dolanan-yavru-kaplumbaga-ampute-edildi-290976
Sayfa Başına Git