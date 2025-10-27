Karadağ, Türkiye vatandaşlarına vizesiz seyahati askıya aldı

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın aktardığına göre, 25 Ekim Cumartesi gecesi bir Karadağ vatandaşı, bir grup Türkiye vatandaşıyla sözlü tartışmanın ardından bıçaklandı. Yaralanan Karadağ vatandaşının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

The Montenegro Times’a göre ise olay, Podgorica’nın Zabjelo bölgesindeki bir kumarhane önünde meydana geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde onlarca bölge sakini Türkiye plakalı araçlara saldırdı ve bazı Türkiye vatandaşları kumarhaneye sığınmak zorunda kaldı. Pazar gecesi ise Podgorica şehir merkezinde, Türkiyeli işletmecilere ait bir restoran ateşe verildi.

Karadağ polisi, hafta sonu yaşanan şiddet olayları sonrasında, çok sayıda Türkiye ve Azerbaycan vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

45 gözaltı; 7 kişiye para cezası, 8 kişiye sınır dışı kararı

Açıklamada, bıçaklama olayına karıştıkları şüphesiyle bir Türkiye ve bir Azerbaycan vatandaşının gözaltına alındığı, ayrıca yasal oturum belgeleri bulunmadığından şüphelenilen 45 Türkiye ve Azerbaycan vatandaşının da gözaltına alındığı belirtildi.

Karadağ polisi, gözaltına alınan yedi kişiye para cezası verildiğini, sekiz kişi hakkında ise sınır dışı etme kararı alındığını açıkladı.

Vizesiz seyahat askıya alındı

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Türkiye vatandaşlarını ve mülklerini hedef alan şiddet olaylarını sert biçimde kınadı ve itidal çağrısı yaptı.

Milatovic, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Karadağ’ın daha sorumlu bir göç politikasına ihtiyacı var: Suistimal ve suça karşı kararlı, yasalarımıza saygı gösteren herkese karşı ise adil olmalı” dedi.

Başbakan Milojko Spajic de Türkiye vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Spajic ayrıca, Ankara ile gelecekteki vize düzenlemeleri konusunda ‘yoğun görüşmeler’ yürüteceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Danilo Šaranović’in açıklamasına göre, Karadağ’da daimi ya da geçici ikamet hakkına sahip yaklaşık 100 bin yabancıdan 13 bininin Türkiye vatandaşı. Yetkililer, Avrupa Birliği’ne önümüzdeki yıllarda katılması beklenen, turizme büyük ölçüde bağımlı 620 bin nüfuslu Karadağ’da, son dönemde Türkiye vatandaşlarının iş kurma ya da çalışma amacıyla ülkeye ilgisinin arttığını belirtiyor.

Dışişleri: Karadağ makamlarıyla temas sürüyor

Dışişleri Bakanlığı, Karadağ’da yaşanan gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ’da, vatandaşlarımızı da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşanmıştır. Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.”

Fidan, Spajic ve İbrahimovic’le görüştü

Anadolu Ajansı’nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Fidan, görüşmelerde, Türkiye vatandaşlarının güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentilerini aktardı. Karadağ tarafı da bu hususta güvence verdi.

