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Yayın Tarihi: 2 Ağustos 2024 15:00
 ~ Son Güncelleme: 2 Ağustos 2024 15:02
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Karaca’dan, ağır hasta mahpus için Bakanlığa başvuru

EMEP Milletvekili Karaca, ağır hasta Mehmet Güvel’in hakkında hem hastane hem Adli Tıp Kurumundan raporu olmasına rağmen, aylardır İl Sağlık Kurulu raporu beklediğini belirtti ve tahliye edilmesini talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Karaca’dan, ağır hasta mahpus için Bakanlığa başvuru

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Wernicke Korsakof (WK) hastası ve prostat kanseri olan, yüzde 80 engelli raporu bulunan 78 yaşındaki tutuklu Mehmet Güvel’in serbest bırakılması için Adalet Bakanlığına başvuru yaptı.

Karaca, Buca Yüksek Güvenlikli (Y Tipi) Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mehmet Güvel’in kendisine mektup yazarak cezaevi koşullarında kalamayacak derecede ağır hasta olduğunu ilettiğini belirtti.

Güvel, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesinde kanser tedavisi görürken 6 Şubat’ta İstanbul’da gözaltına alınmış, 9 Şubat 2024’te tutuklanarak İzmir’e sevk edilmişti.

Aynı hücrede kalanlar açlık grevinde

Sevda Karaca, başvurusunda şu bilgileri verdi:

“Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Güvel yazdığı mektupta, günlük gereksinimlerini yerine getirmede zorlandığını ve kendisiyle aynı hücrede kalan Cem Dursun ve Oktay Kelebek’in de Mehmet Güvel’in tahliye edilmesi talebiyle 150 günü aşkın süredir açlık grevinde olduğunu, bu nedenle onların da kendisine yardım etmekte zorlandıklarını yazdı.

Güvel’in mektubuna göre, sağlık durumu nedeniyle Bakanlığınız kendisi hakkında cezaevinde kalamayacağına dair karar verdi. Hakkında hem Bakanlığınızın hem de Adli Tıp Kurumu’nun raporu olmasına karşın Güvel aylardır İl Sağlık Kuruluna çıkarılmak üzere haftada ya da iki haftada bir hastaneye götürüldüğünü ancak rapor ya da kararın hala çıkmadığını, bu durumun kendisi için eziyete dönüştüğünü aktardı. Güvel, koşullarını, ‘arkadaşlarım eriyen bedenleriyle ben de hastalığımla bu kuyunun dibindeki betondan tabutta ölmemek için direniyoruz’ şeklinde ifade ediyor.”

“Başta yaşam hakkı olmak üzere insan hakları ihlalleri”

Sevda Karaca, hem Y Tipi cezaevlerinin fiziksel koşullarının hem de Güvel’in yaşadıklarının, başta yaşam hakkı olmak üzere ağır bir şekilde insan hakları ihlali niteliğinde olduğunu yazdı:

“Hem Wernicke Korsakof hastası hem prostat kanseri hem de 78 yaşında bir vatandaşın cezaevinde tutulmasının, hakkındaki cezaevinde kalamayacağına ilişkin kararın uygulanmamasının yaratacağı tek sonuç, Mehmet Güvel’in ölümüdür. Bu nedenle, bir an evvel tahliyesinin ve tedavisinin sağlanması için gereğinin yapılması için bilgilerinize arz ederim.”

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) son raporuna göre, Nisan 2022 itibariyle tespit edilebildiği kadarıyla Türkiye hapishanelerinde 651’i ağır hasta olmak üzere toplam 1517 hasta mahpus bulunuyor.

(AS)

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