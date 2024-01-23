Karaca'dan Bakan Koca'ya: Sağlık emekçilerini korumak için çalışmanız var mı?

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çalışırken, hekim tarafından cinsel saldırıya maruz kalan kadın hemşirenin yaşadıklarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

Bir sonraki duruşma Perşembe günü

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinde görev yapan bir sağlık emekçisi kadın, 11 Mart 2023 tarihinde gece nöbeti esnasında, nöbetçi hekim S.E tarafından cinsel saldırıya uğramıştı.

Davanın duruşması 25 Ocak Perşembe günü Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Kadın hemşirenin ağır psikolojik travma yaşadığını belirten Karaca, tedavisinin bir parçası olarak yaşadığı travmayla yüzleşmesi için çalıştığı yere dönmesi gerektiğini belirten uzman görüşüne karşın İstanbul Valiliğince hemşirenin işyerinin isteği dışında değiştirildiğini belirtti.

Karaca, başlatılan ceza yargılamasında suçun oluştuğunu gösteren kamera kayıtları, tanıklar ve uzman raporlarına karşın sanık hakkında bir adli tedbir uygulanmadığı gibi; iddia makamınca sanık hekim hakkında beraat kararı istendiğini Sağlık Bakanlığının davaya müdahil olup olmadığını sordu.

Çalışırken cinsel suçlara maruz kalan kadın sağlık emekçilerinin sayısını soran Karaca ayrıca Bakanlığın bu suçları önlemeye dönük ne tür önlemler aldığını da sordu.

Sevda Karaca’nın Bakan Koca’ya sorduğu soruların tamamı şöyle:

*Bakanlığınız söz konusu davaya, kadın sağlık emekçisi yanında müdahil oldu mu? Olmamışsa nedeni nedir? Bakanlık temsilcileri 25 Ocak 2024 tarihli karar duruşmasına katılacak mı?

* Sağlık emekçisi kadının psikolojik sağlığı açısından olumsuz olacağına dönük hekim raporlarına karşın, neden görev yeri değiştirildi?

*Adı geçen hekim S.E’nin daha önce de başkaca kadın sağlık emekçilerine dönük cinsel suçlar işlediği dava dosyasına da yansımıştır. Buna karşın çalıştırılmaya devam edilecek mi?

*2020-2024 yılları arasında kaç sağlık emekçisi Bakanlığınıza cinsel suçlar hakkında başvuru yaptı? Başvuruların sonuçları ne oldu?

*Çalışma hayatında, sağlık emekçilerinin yaşadığı şiddetin yanında kadın sağlık emekçilerinin maruz kaldığı cinsel taciz ve saldırı vakalarının da yaşandığı kamuoyuna yansımaktadır. Cinsel suçlara maruz kalan kadın sağlık emekçilerini korumak için Bakanlığınız ne tür önlemler alıyor?

Ne olmuştu? İstanbul Yedikule Göğüs ve Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor S.E., 11 Mart’ta nöbetçi hemşire H.Z’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. S.E., serbest bırakıldıktan sonra açığa alındı. Hemşire H.Z. ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sürgün edildi. S.E., savcılık ifadesinde, “H.Z. ile 3 yıldır flört düzeyinde arkadaşlığı olduğunu, iş dışında da görüştüklerini” ileri sürdü. Aavcılık, S.E.’ye ait üç aylık HTS kayıtlarını inceledi. HTS kayıtlarında S.E. ve H.Z.'nin sadece 12 Ocak ile 17 Şubat 2023 tarihleri arasında dört kez telefonla görüştükleri belirlendi. Davanın iddianamesinde sanık S.E.'nin 12 yıla kadar hapsi isteniyor. Sanık S.E.'ye “nitelikli cinsel saldırı” suçundan yargılanıyor. *Gerçek ismini kullanmadık.

(EMK)