ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 13.10.2026 16:24 13 Ekim 2026 16:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.10.2026 16:28 13 Ekim 2026 16:28
Okuma Okuma:  3 dakika

Karaca, “Ailem Güvende” operasyonlarındaki hak ihlallerini Meclis’e taşıdı

EMEP Milletvekili Karaca, cezaevlerinde tutulan transların, HIV ile yaşayan kişilerin ve kronik rahatsızlığı bulunan mahpusların sağlık hizmetlerine erişimine ilişkin sorular da yöneltti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Karaca, “Ailem Güvende” operasyonlarındaki hak ihlallerini Meclis’e taşıdı
*Sevda Karaca
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

*EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 12 Eylül'de başlatılan "Ailem Güvende" operasyonlarında beş ilde en az 117 kişinin gözaltına alındığı ve 83 kişinin tutuklandığı operasyonlara ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yazılı soru önergesi verdi.

*Karaca önergede, avukatların savunma haklarının kısıtlandığı, hâkim kararı olmadan zorla biyolojik örnek alındığı iddialarını gündeme getirdi.

*Sincan, Marmara, Metris, Mersin ve İzmir cezaevlerinde çıplak muayene, kapasite aşımı, temiz suya ve ilaçlara erişim engeli gibi hak ihlalleri yaşandığını belirten Karaca, trans mahpusların ve HIV ile yaşayan kişilerin ayrımcılığa maruz kaldığını bildirdi.

*Karaca ayrıca Adalet Bakanlığı'nın 14 Eylül'de 81 il başsavcılığına gönderdiği belirtilen genelgedeki "cinsiyetsizleşmeyi teşvik" ifadesinin yasal dayanağını ve sivil toplum faaliyetleri üzerinde baskı oluşturduğu iddialarını sorguladı.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, “Ailem Güvende” adıyla yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan ve tutuklanan hak savunucularının yargılama süreçlerinde ve cezaevlerinde yaşadıklarına ilişkin hak ihlali iddialarını Adalet Bakanı Akın Gürlek’e sordu.

Karaca, 12 Eylül’de başlatılan operasyonlarla ilgili TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi. Beş ilde en az 117 kişinin gözaltına alındığını, bunların 44’ünün insan hakları savunucusu olduğunu ve en az 83 kişinin tutuklandığını belirten Karaca, soruşturma ve yargılama süreçlerindeki uygulamalara dikkat çekti.

Önergede, avukatların dosya inceleme ve savunma haklarının kısıtlandığı, Ankara’da birden fazla şüphelinin aynı avukat tarafından temsil edilmesinin “çıkar çatışması” gerekçesiyle engellendiği ve bazı şüphelilerden hâkim kararı olmadan zorla biyolojik örnek alındığı yönündeki iddialar yer aldı.

Karaca, tutuklanan kişilerin sevk edildikleri Sincan, Marmara, Metris, Mersin ve İzmir cezaevlerinde de çeşitli hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Önergede; çıplak muayene, kapasite aşımı nedeniyle mahpusların yerde ve dönüşümlü uyumak zorunda bırakılması, tek kişilik hücrelerde tutulma, temiz suya, hijyen malzemelerine ve ilaçlara erişimin engellenmesi gibi iddialar sıralandı. Karaca, trans mahpusların ve HIV ile yaşayan kişilerin ayrımcılık ve kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki bildirimleri de Bakanlığın yanıtlamasını istedi.

“Cinsiyetsizleşmeyi teşvik” ifadesinin yasal dayanağını sordu

Karaca, Adalet Bakanlığı’nın 14 Eylül 2026’da 81 il başsavcılığına gönderdiği belirtilen genelgeyi de gündeme getirdi. Genelgede geçen “genel ahlak” ve “cinsiyetsizleşme” kavramlarının hak savunuculuğunu suç kapsamına sokmak için kullanılabileceğine dikkat çeken Karaca, “cinsiyetsizleşmeyi teşvik” ifadesinin Türk Ceza Kanunu’nda hangi suçun karşılığı olduğunu sordu.

Yasal olarak faaliyet gösteren derneklerin tüzükleri doğrultusunda yürüttükleri çalışmaların ve bildirdikleri fonların hangi mevzuat kapsamında suç delili sayıldığını da soran Karaca, genelgenin sivil toplum faaliyetleri üzerinde yargısal baskı oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin Bakanlığın değerlendirmesini istedi.

Savunma hakkı ve tutuklama gerekçeleri gündemde

Karaca, şüphelilerin avukatlarıyla görüşmelerinin kısıtlandığı ve aynı avukatın birden fazla kişiyi temsil etmesinin engellendiği iddialarının Anayasa’nın 36’ncı maddesinde güvence altına alınan hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkıyla bağdaşıp bağdaşmadığını sordu.

En az 83 kişinin hangi somut ve kişiselleştirilmiş delillere dayanılarak tutuklandığının açıklanmasını isteyen Karaca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımıyla ilgili bir suçlamayla karşı karşıya olmayan şüphelilerden kan, idrar ve kıl örnekleri alındığı yönündeki iddiaları da önergeye taşıdı.

Karaca, söz konusu işlemlerin yasal dayanağını, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 75’inci maddesi kapsamında yapılıp yapılmadığını ve biyolojik örnek alınması kararlarını hangi makamların verdiğini sordu.

Mahpusların sağlık hizmetlerine erişimini gündeme getirdi

Karaca, cezaevlerinde tutulan trans kadınların, trans erkeklerin, HIV ile yaşayan kişilerin ve kronik rahatsızlığı bulunan mahpusların sağlık hizmetlerine erişimine ilişkin sorular da yöneltti.

Düzenli tedaviye, reçeteli ilaçlara ve hekim kontrolüne erişimin eksiksiz sağlanıp sağlanmadığının açıklanmasını isteyen Karaca, cezaevlerindeki sağlık hizmetleri ve mahpusların yaşam koşullarına ilişkin iddialara Bakanlığın yanıt vermesini talep etti.

Janset Kalan: Trans mahpusları hatırlayın, ezber cümleler yetmiyor
Janset Kalan: Trans mahpusları hatırlayın, ezber cümleler yetmiyor
1 Ekim 2026
Bir annenin “Ailem Güvende” kaygısı: Çocuğum eve dönebilecek mi?
Bir annenin “Ailem Güvende” kaygısı: Çocuğum eve dönebilecek mi?
2 Ekim 2026
Mersin’de “Ailem Güvende” tutuklularının avukatları hak ihlallerini açıkladı
Mersin’de “Ailem Güvende” tutuklularının avukatları hak ihlallerini açıkladı
1 Ekim 2026
LGBTİ+ ailelerinden ‘Ailem Güvende’ operasyonlarına tepki: ‘Biz aile değil miyiz?’
LGBTİ+ ailelerinden ‘Ailem Güvende’ operasyonlarına tepki: ‘Biz aile değil miyiz?’
22 Eylül 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Sevda Karaca ailem güvende operasyonları
ilgili haberler
Mersin’de “Ailem Güvende” tutuklularının avukatları hak ihlallerini açıkladı
1 Ekim 2026
/haber/mersinde-ailem-guvende-tutuklularinin-avukatlari-hak-ihlallerini-acikladi-323961
AP Türkiye Raportörü Sánchez Amor: “'Ailem Güvende' artık ifade özgürlüğüne açık saldırı"
30 Eylül 2026
/haber/ap-turkiye-raportoru-sanchez-amor-ailem-guvende-artik-ifade-ozgurlugune-acik-saldiri-323955
SAMER’den “Ailem Güvende” analizi: Kim korunuyor?
29 Eylül 2026
/haber/samerden-ailem-guvende-analizi-kim-korunuyor-323891
LGBTİ+ ailelerinden ‘Ailem Güvende’ operasyonlarına tepki: ‘Biz aile değil miyiz?’
22 Eylül 2026
/haber/lgbti-ailelerinden-ailem-guvende-operasyonlarina-tepki-biz-aile-degil-miyiz-323661
İstanbul Barosu, 'Ailem Güvende' operasyonunda yaşanan hak ihlallerini açıkladı
21 Eylül 2026
/haber/istanbul-barosu-ailem-guvende-operasyonunda-yasanan-hak-ihlallerini-acikladi-323641
Tıp da hedefte: TPD ve CETAD'a "Ailem Güvende" kalsın diye erişim engeli talebi
18 Eylül 2026
/haber/tip-da-hedefte-tpd-ve-cetad-a-ailem-guvende-kalsin-diye-erisim-engeli-talebi-323602
1250’ye yakın akademisyenden ‘Ailem Güvende’ operasyonlarına tepki
18 Eylül 2026
/haber/1250ye-yakin-akademisyenden-ailem-guvende-operasyonlarina-tepki-323589
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Mersin’de “Ailem Güvende” tutuklularının avukatları hak ihlallerini açıkladı
1 Ekim 2026
/haber/mersinde-ailem-guvende-tutuklularinin-avukatlari-hak-ihlallerini-acikladi-323961
AP Türkiye Raportörü Sánchez Amor: “'Ailem Güvende' artık ifade özgürlüğüne açık saldırı"
30 Eylül 2026
/haber/ap-turkiye-raportoru-sanchez-amor-ailem-guvende-artik-ifade-ozgurlugune-acik-saldiri-323955
SAMER’den “Ailem Güvende” analizi: Kim korunuyor?
29 Eylül 2026
/haber/samerden-ailem-guvende-analizi-kim-korunuyor-323891
LGBTİ+ ailelerinden ‘Ailem Güvende’ operasyonlarına tepki: ‘Biz aile değil miyiz?’
22 Eylül 2026
/haber/lgbti-ailelerinden-ailem-guvende-operasyonlarina-tepki-biz-aile-degil-miyiz-323661
İstanbul Barosu, 'Ailem Güvende' operasyonunda yaşanan hak ihlallerini açıkladı
21 Eylül 2026
/haber/istanbul-barosu-ailem-guvende-operasyonunda-yasanan-hak-ihlallerini-acikladi-323641
Tıp da hedefte: TPD ve CETAD'a "Ailem Güvende" kalsın diye erişim engeli talebi
18 Eylül 2026
/haber/tip-da-hedefte-tpd-ve-cetad-a-ailem-guvende-kalsin-diye-erisim-engeli-talebi-323602
1250’ye yakın akademisyenden ‘Ailem Güvende’ operasyonlarına tepki
18 Eylül 2026
/haber/1250ye-yakin-akademisyenden-ailem-guvende-operasyonlarina-tepki-323589
Sayfa Başına Git