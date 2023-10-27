Karaca: Açığa alınan Kardiyen, 10 Ekim’de gaz atma emrini verdi

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, çete operasyonları dahilinde açığa alınan Ankara Emniyeti Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen ve Ankara Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan’ın da içinde bulunduğu üst düzey emniyet kadrolarının 10 Ekim Ankara Gar Katliamındaki sorumluluklarını hatırlattı.

“Gözden çıkarılanlar sıra sıra düşüyor”

EMEP resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video aracılığıyla seslenen Karaca, şöyle dedi:

“Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanlığına gelmesiyle başlayan çete operasyonları, halef selef bakanların güç ve çıkar tartışması olarak her gün medyada yer buluyor. Meclis’in açıldığı gün patlayan bombanın dahi aslında devlet içinde patlayan bir bomba olduğu tartışmasının yankısı sürüyor."

"Çete liderlerinin ifade tutanaklarında Soylu’nun ve onun bakanlık içindeki kadrolarının işaret edildiği bütün bu kirli ilişkiler, bir taraftan da kadro tasfiyesine sahne oluyor. Hakimler, savcılar, emniyet mensupları ve dahasının adının anıldığı bu tabloda; ‘gözden çıkarılanlar’ sıra sıra düşüyor.”

“Rapora rağmen haklarında hiçbir şey yapılmadı”

Mukadder Kardiyen’in toplumsal muhalefete en ağır şekilde saldıran ve “işkenceci” sıfatını almasına yol açan suçlarıyla hafızalarda olduğunu belirten Karaca “Hem Mukadder Kardiyen’i hem de Alp Aslan’ı size 103 kişinin katledildiği Ankara Gar Katliamındaki şaibeli rolleriyle de hatırlatmak istiyoruz.” diyerek 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda, Ankara Emniyeti hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında düzenlenen İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Raporu’na atıf yaptı.

Mitingi düzenleyen tertip komitesi üyelerinin, miting saatinin şüpheli bir biçimde değiştirilmesi görüşmesinde Mukadder Kardiyen’in olduğunu belirttiğini söyleyen Karaca son olarak şöyle dedi:

“Katliamın hemen ardından yaralıların ve katledilenlerin üzerine gaz atma emrini veren de yine Mukadder Kardiyen. İstihbarat gizledikleri için katliamdan sorumlu olan emniyet müdürleri; ifadelerinde, dönemin istihbarat Şube Müdür Yardımcısı olan Alp Aslan’ı tanık gösterdiler. Peki bu isimler hakkında ne yapıldı? Hiçbir şey! Üzerlerinde katliam şaibesi olan kişiler, yıllardır terfilerle ‘görev’ başındaydılar! Ta ki onlara cezasızlık zırhını takanların ayaklarına dolanana kadar! Şimdi her iki tarafı da karanlık olan güç savaşının yemleri oldular.”

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(EMK)