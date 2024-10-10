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EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 10 Ekim 2024 09:57
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2024 10:49
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Karaburun'da RES kapasite artışı projesine karşı dava açıldı

Karaburun Sivil İnisiyatifi: “RES kapasite artışı faaliyetine izin verilmesi halinde Türkiye, uluslararası sözleşmeler kapsamında koruma altına aldığı bu bölge ve türlere zarar verilmesinin önünü açarak yükümlülüklerine aykırı davranacaktır."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Karaburun'da RES kapasite artışı projesine karşı dava açıldı
Fotoğraf: Karaburun Sivil İnisiyatifi

İzmir'in Karaburun ilçesinde, Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş.'nin rüzgâr enerji santrali (RES) kapasite artış projesine karşı dava süreci başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararının iptali için, Karaburun Sivil İnisiyatifi, Küçükbahçe ve Parlak mahalle muhtarlıkları ve Karaburun Belediyesi, şirketten şikâyetçi oldu.

İzmir 7. İdare Mahkemesi'nde açılan davayla ilgili Karaburun Sivil İnisiyatifi yaptığı açıklamada, Lodos Enerji’nin yüzde 61'ini kiraladığı yarımadada RES ve güneş enerji santrali (GES) projelerinin bölgenin ekosistemine büyük oranda zarar verdiği ve vermeye devam edeceği vurgulandı.

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Zararları

İnisiyatif açıklamasında enerji yatırımlarının yerel ekonomiye, tarım alanlarına, ormanlara ve mera vasıflı karbon yutak alanlarına zararlarından da bahsetti.

Açıklamada ayrıca, bölgedeki biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik adımların yetersiz olduğu ve bu durumun Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu ifade edildi:

“Karaburun Yarımadası, neslinin doğada tükenme riskinin aşırı derecede yüksek olduğu kabul edilen dünyanın en nadir türlerinin yaşam alanlarından biridir. Davaya konu RES kapasite artışı faaliyetine izin verilmesi halinde Türkiye, uluslararası sözleşmeler kapsamında koruma altına aldığı bu bölge ve türlere devlet kurumlarının eylemleriyle zarar verilmesinin önünü açarak yükümlülüklerine aykırı davranacaktır."

Öte yandan açıklamada Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin ulusal ve küresel önemine dikkat çekilerek, bölgenin doğal, sosyal ve kültürel değerlerinin korunması gerektiği vurgulandı.

İnisiyatif, Lodos Enerji'nin kapasite artış projesinin iptal edilmesini talep ediliyor.

Süreç

28 Aralık 2022: Projenin ÇED süreci başlatıldı. Santralde 41 RES türbini ilavesiyle toplamda 128 türbin işletilmesi planlanıyor.
18 Eylül 2023: Bakanlık projeyi değerlendirdi.
8 Mayıs 2024: Bakanlık Lodos Enerji'nin kapasite artış projesine "Nihai Onay" verdi.
6 Eylül 2024: Projeye ÇED Olumlu kararı verildi.

41 türbinin dağılımı: Merkez (12), Saip (1), Bozköy (3), Küçükbahçe (6), Yaylaköy (7), Parlak (7), Tepeboz (4), Hasseki (1). (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Karaburun Sivil İnisiyatifi RES GES Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş
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