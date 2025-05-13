Karaburun'da denizden 1,5 ton hayalet ağ çıkarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, "hayalet ağ" olarak adlandırılan 1,5 ton atık balık ağı çıkarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hayalet ağların yıllarca deniz canlıları için ölümcül tuzaklara dönüşebildiği vurgulanarak balıkların, deniz kaplumbağalarının ve diğer canlıların bu ağlara takılarak hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, çalışmanın yalnızca bir temizlik olmadığını aynı zamanda farkındalık oluşturma amacı taşıdığını belirtti.

Balıkçılara ağlarını denize terk etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Şahin, "Hayalet ağlar hem çevre hem de ekonomi açısından ciddi riskler oluşturuyor. Bu temizlik çalışmalarını tüm kıyılarımızda sürdüreceğiz," dedi.

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