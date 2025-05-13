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Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2025 12:30
 ~ Son Güncelleme: 13 Mayıs 2025 12:36
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Karaburun'da denizden 1,5 ton hayalet ağ çıkarıldı

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin: "Hayalet ağlar hem çevre hem de ekonomi açısından ciddi riskler oluşturuyor."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Karaburun'da denizden 1,5 ton hayalet ağ çıkarıldı
Fotoğraf: Canva

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, "hayalet ağ" olarak adlandırılan 1,5 ton atık balık ağı çıkarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hayalet ağların yıllarca deniz canlıları için ölümcül tuzaklara dönüşebildiği vurgulanarak balıkların, deniz kaplumbağalarının ve diğer canlıların bu ağlara takılarak hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, çalışmanın yalnızca bir temizlik olmadığını aynı zamanda farkındalık oluşturma amacı taşıdığını belirtti.

Balıkçılara ağlarını denize terk etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Şahin, "Hayalet ağlar hem çevre hem de ekonomi açısından ciddi riskler oluşturuyor. Bu temizlik çalışmalarını tüm kıyılarımızda sürdüreceğiz," dedi.

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Hayalet ağ hakkında

Hayalet ağ, denizlerde terk edilmiş, kaybolmuş ya da bilinçli olarak bırakılmış balık ağlarını tanımlamak için kullanılan terim. Bu ağlar, genellikle naylon gibi çözünmeyen sentetik malzemelerden üretildikleri için uzun yıllar boyunca denizlerde kalabilir ve ekosisteme zarar verebilir.

Görünmezlikleri nedeniyle, bu ağlara balıklar, deniz kaplumbağaları, foklar ve hatta balinalar takılarak boğulur ya da yaralanır. Ağlar, deniz tabanına veya mercan resiflerine dolanarak da ekolojik dengeyi bozar, yaşam alanlarını tahrip eder.

Hayalet ağlar, deniz taşıtlarının pervanelerine dolanarak da tehlikeli kazalara neden olabilir. Öte yandan, zamanla parçalanarak mikroplastiklere dönüşen bu malzemeler, okyanuslardaki plastik kirliliğine de neden olur. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
hayalet ağlar izmir karaburun
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