Karaburun'da denizden 1,5 ton hayalet ağ çıkarıldı
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, "hayalet ağ" olarak adlandırılan 1,5 ton atık balık ağı çıkarıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hayalet ağların yıllarca deniz canlıları için ölümcül tuzaklara dönüşebildiği vurgulanarak balıkların, deniz kaplumbağalarının ve diğer canlıların bu ağlara takılarak hayatını kaybettiği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, çalışmanın yalnızca bir temizlik olmadığını aynı zamanda farkındalık oluşturma amacı taşıdığını belirtti.
Balıkçılara ağlarını denize terk etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Şahin, "Hayalet ağlar hem çevre hem de ekonomi açısından ciddi riskler oluşturuyor. Bu temizlik çalışmalarını tüm kıyılarımızda sürdüreceğiz," dedi.
WWF’ten yeni rapor: Hayalet balıkçılığın sualtı habitatlarına etkileri
Hayalet ağ hakkında
Hayalet ağ, denizlerde terk edilmiş, kaybolmuş ya da bilinçli olarak bırakılmış balık ağlarını tanımlamak için kullanılan terim. Bu ağlar, genellikle naylon gibi çözünmeyen sentetik malzemelerden üretildikleri için uzun yıllar boyunca denizlerde kalabilir ve ekosisteme zarar verebilir.
Görünmezlikleri nedeniyle, bu ağlara balıklar, deniz kaplumbağaları, foklar ve hatta balinalar takılarak boğulur ya da yaralanır. Ağlar, deniz tabanına veya mercan resiflerine dolanarak da ekolojik dengeyi bozar, yaşam alanlarını tahrip eder.
Hayalet ağlar, deniz taşıtlarının pervanelerine dolanarak da tehlikeli kazalara neden olabilir. Öte yandan, zamanla parçalanarak mikroplastiklere dönüşen bu malzemeler, okyanuslardaki plastik kirliliğine de neden olur. (TY)