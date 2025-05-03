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Yayın Tarihi: 3 Mayıs 2025 09:50
 ~ Son Güncelleme: 3 Mayıs 2025 09:55
3 dk Okuma

Karaburun Bilim Kongresi 19. yılında ‘savaş’ temasıyla toplanıyor

“Bu kongreyi, yalnızca akademik bir buluşma değil, sesini duyuramayanların ve susmak zorunda bırakılanların cesur bir platformu olarak kabul ediyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Karaburun Bilim Kongresi 19. yılında ‘savaş’ temasıyla toplanıyor

Karaburun Bilim Kongresi, 19. yılında Türkiye ve dünya gündemini sarsan savaşlara ve militarist politikaların toplumsal etkilerine odaklanıyor. 

Bu yıl, 3-6 Eylül 2025 tarihleri arasında İzmir’in Karaburun ilçesinde gerçekleştirilecek kongre, “savaş” temasını merkezine alarak toplumsal, siyasal ve ekonomik krizleri masaya yatıracak.

Kongrenin çağrı metninde, bu yıl savaş temasının seçilmesinin ardında İsrail’in Gazze saldırıları, Ukrayna’daki yıkım, Sudan’da yaşanan insani kriz, Suriye’de 13 yıl boyunca süren savaş, PKK’nin ateşkes ilânı gibi çok sayıda güncel gelişmenin etkili olduğunu vurgulandı. 

Metinde ayrıca savaşların artık sadece cephelerde değil; kentlerde, hastanelerde, okullarda ve gündelik yaşamın her alanında sürdüğüne dikkat çekildi.

“Gençlerin mücadelesinin sebeplerini anlamak istiyoruz”

Düzenleme Kurulu imzasıyla yayımlanan metinde, özetle şöyle dendi:

Barış: En zor zamanda

İçinde bulunduğumuz dönemde, Abdullah Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum’ başlıklı çağrısı aracılığıyla silahlı mücadelenin siyasal ve toplumsal zemine evrilmesine ilişkin değerlendirmeleri, ardından PKK'nin tek taraflı ateşkes ilanı ve gerekli koşullar oluştuğunda kongresini toplayacağını açıklaması, Kürt meselesinde barışçıl çözüm ihtimalini yeniden gündeme taşımıştır. Tüm zorluklara rağmen ilerleyen bu süreç, Türkiye'de halkların eşit yurttaşlar olarak birlikte yaşamasına dair bir umut kapısı aralıyor.

Kongre çağrımızın ardından Türkiye’de yaşanan olaylar, bizi mevcut anti-demokratik uygulamalara ve hukukun ihlal edildiği bir döneme bir kez daha tanık etti. 2025 yılının 19 Mart’ında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100’den fazla kişinin gözaltına alınmasının ardından, uzun zamandır siyasetin dışında bırakılan toplumsal kesimlerin sözünü ve sesini duyurmak üzere sokağa çıkmasıyla Türkiye genelinde kitlesel protestolar başladı. Bu protestolar, yolsuzluk ve ‘terör’ iddialarına dayanan operasyonlarla karşılaştı.

Protestolara karşı uygulanan şiddet, hukuksuz tutuklamalarla birlikte kitlesel bir baskı dalgasına dönüştü. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kurulan ‘kent uzlaşısı’ ittifakına yönelik operasyonlar, belediye başkanlarının ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla görevden alınmasıyla devam etti. Protestolar sırasında kolluk güçlerinin orantısız müdahalesi, işkenceye ve insanlık dışı muamelelere kadar varan ciddi hak ihlallerine yol açtı. İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) verilerine göre, 27 Mart 2025 itibarıyla, gözaltına alınanlar arasında 18 yaş altı 20 çocuk da yer aldı.

Kongremizde, Türkiye’deki farklı sınıfsal ve toplumsal kesimlerin yaşadıklarını ve taleplerini tartışmak, özellikle sokaklarda sesini duyurmaya çalışan gençlerin mücadelesinin sebeplerini anlamak istiyoruz. Bu bağlamda, ‘Türkiye’de Bir Arada Yaşama Mücadelesi ve Toplumsal Barış’ başlığı altında, toplumsal barışa dair umutlu adımlar atmayı hedefliyoruz.

Savaşın cinsiyeti

Savaşın cinsiyetle kesişimi, savaşın sadece askerî değil, aynı zamanda toplumsal yapıları da yeniden şekillendirdiğini göstermektedir. Savaşın cinsiyetle kesişimi, tecavüzün bir savaş stratejisi olarak kullanılmasından ikili cinsiyet sisteminin dışında kalan bedenlerin görünmez kılınmasına kadar farklı biçimlerde tezahür ediyor. 

Bu kongreyi, yalnızca akademik bir buluşma değil, sesini duyuramayanların ve susmak zorunda bırakılanların cesur bir platformu olarak kabul ediyoruz. Savaşın ve şiddetin insanlık, doğa ve kültür üzerindeki yıkıcı etkilerini ele alırken, toplumsal barış ve birlikte yaşama dair umut dolu bir gelecek inşa etmek için hep birlikte mücadele etmeyi amaçlıyoruz. Bu çağrımız, sadece bir tartışma değil, aynı zamanda faşizme, adaletsizliğe ve savaşa karşı hep birlikte yükseltilecek bir direniş sesidir. Gelin, savaşın karanlık yüzünü aydınlatırken, barışın ve demokrasinin umudunu birlikte büyütelim!”

Bildiri gönderimi ve katılım

Kongre çağrı metninin tamamına ve bildiri göndermek için detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Kongreye bildirilerini sunmak isteyen katılımcıların, 9 Mayıs 2025’e kadar özetlerini ya da tam metin taslaklarını [email protected] adresine göndermeleri gerekiyor.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Karaburun Bilim Kongresi Savaş militarizm Filistin-İsrail Savaşı Sudan Rusya'nın Ukrayna işgali Öcalan'ın çağrısı
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11 Eylül 2022
/haber/16-karaburun-bilim-kongresi-15-eylul-de-basliyor-267004
GÖKNUR YUMUŞAK YAZDI
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13 Eylül 2017
/haber/karaburun-bilim-kongresi-nden-geriye-kalanlar-189788
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8 Eylül 2014
/haber/karaburun-bilim-kongresi-sona-erdi-158378
Karaburun Bilim Kongresi'ne İlgi Yoğun
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/haber/karaburun-bilim-kongresi-ne-ilgi-yogun-140741
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