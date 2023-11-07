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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 7 Kasım 2023 07:55
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2023 08:05
4 dk Okuma

Karabük’teki Afrikalı öğrenciler: Dina’nın ailesi Türkiye’deki adaleti görmeli

Öğrencilerin büyük bir kısmı konuşmamayı tercih ediyor. Konuşanlar ise Dina’nın ailesini hatırlatıyor: "Gerçek açığa çıksın, suçlu kim ise en ağır cezayı alsın. Ailesi ancak böyle huzur bulur."

Evrim Kepenek
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Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/07/sabah-yayinlanacak-dokunmayin-karabukteki-afrikali-ogrenciler-dinanin-ailesi-turkiyedeki-adaleti-gormeli-1.jpg
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet

“Bizim istediğimiz Dina için. Dina’nın ailesinin Türkiye’nin adaletini görmesi. Bu sadece Afrikalı öğrenciler için değil, Türkiye’deki insanlar için de önemli” diye söze başlıyor. 

“Haklısın, bir grup feminist davayı takip etmek üzere Karabük’e gelecek” diye yanıtlıyorum. 

Karabük Üniversitesi’ne yakın bir noktada, Afrika’dan okumak için gelen öğrencilerle birlikteyiz. Çoğunluğu konuşmamayı tercih ediyor. 

Her ülkeden öğrenci topluluğunun kendi temsilcisi var ve o temsilcilerin seçtiği bir de başka bir temsilci var. 

İngilizce, Fransızca ve Türkçe olarak anlaşmaya çalışıyoruz. Kimi zaman sesimiz yükselse de çoğu kez kısık sesliyiz.

Konumuz, 26 Mart 2023’te Zonguldak Karabük yolu üzerindeki Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Dinabongho Ibouanga. 

Dina’nın davası yarın (8 Kasım Çarşamba) günü görülecek.

Dava “şimdilik” tek sanıklı 

Dina İçin Feministler grubunun cinayette “birden fazla kişinin suç ortaklığı var” iddiasına rağmen, Karabük Savcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, Dursun A. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cinsel istismar" suçlamasından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık, dört gözaltı sonrasında tutuklanmıştı. 

“Daha çok dayanışma içindeyiz”

Duruşma öncesinde bianet’e konuşan Afrikalı öğrenciler* en çok Dina’nın annesine üzüldüklerini belirtiyor, adalet çağrısı yapıyor. 

“Arkadaşlarımızın her sorunu ile ilgileniyoruz”

bianet’e konuşan Afrikalı öğrenci, Dina’dan sonra Karabük’teki öğrencilerin daha çok dayanışma içinde olduklarını belirtiyor: 

“Buraya Afrika’dan gelen çok öğrenci var. Afrika’nın 42 ülkesinden en az yedi bin öğrenci var. Biz buraya gelen öğrenciyi karşılıyoruz ve her sorunu ile ilgileniyoruz. Afrika öğrenciler olarak örgütlüyüz. Bu örgütlülük Dina’nın öldürülmesinden sonra daha da arttı.”

Başka bir öğrenci de söze giriyor ve “Aslında her zaman ırkçılık var demek doğru bir yaklaşım değil. Bazen bizim arkadaşlarımız da çok sinirli oluyor. Ev sahibi ile sorun yaşıyor mesela bunu siyah olmasına bağlıyor. Biz araya girip bu sorunu sakince çözmeye çalışıyoruz” diyor. 

“Bu kent bize alıştı”

Dina'nın öldürülmesi sonrası düzenlenen protestolardan/sosyal medya
Dina'nın öldürülmesi sonrası düzenlenen protestolardan/Sosyal Medya

Ardından başka bir öğrenci konuşuyor: 

“Ben 2019’da geldim buraya ve geldiğimden beri gözlemlediğim şey şu. Burası bize alıştı, biz de buradaki insanlara alıştık. Emin olun Afrika’da Türkiye denilince akla gelen ilk şehir İstanbul, Ankara değil Karabük.”

“Morgda onu teşhis ettim”

Dina’nın öldürülmesi öğrenciler için bir dönüm noktası olmasına rağmen Dina'ya dair konuşmak istemiyorlar. 

Bir öğrenci, “Dina öldürüldüğü gün hastaneye gittim, arkadaşlarımız hastane bahçesinde oturuyordu, morgda onu gördüm. O an çok çok üzüldüm. Buraya geldiğimden beri ilk kez saatlerce ağladım. İnanamadım. Onu buraya 'iyi gelsin iyi dönsün' diye yolladılar fakat ailesi gelip cenazesini aldı” diyor, şöyle devam ediyor: 

“O olaydan sonra her gün jandarma gelip beni aldı, tercümanlık yaptım onlara. Telefon konuşmalarını çözüm, anlattım. Her türlü iddiayı araştırdılar. Çok zor bir dönemdi. Ailesi ile her gün konuştum. Gerçek açığa çıksın, suçlu kimse en ağır cezayı alsın. Ailesi ancak böyle huzur bulur."

“Fuhuş çetesi**” iddiaları 

Bazı medya mecralarında “fuhuş çetesi” olduğu yönündeki iddiaları sorduğumuz öğrencilerden biri şu yanıtı veriyor:

“Biz de böyle iddiaları duyduk. O dönem Emniyet Müdürü’ne de anlattım, sordum ‘araştıracaklarını’ söylediler. Bize böyle bilgiler gelmez. Üzerimizde çok baskı var. Buraya gelen öğrencilerin sorumluluğu benim üzerimde. Bir an önce okulumu bitirmek istiyorum.”

Ne olmuştu?

Karabük'te üniversite okuyan Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) Filyos Çayı'nda 26 Mart günü cansız bedeni bulunmuştu. 

Ekipler Ibouanga'nın bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, 3'ü Türkiye vatandaşı olmayan 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Dina'nın kaybolduğu gece, arkadaşlarının evinde Film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söylemişti. Ancak Dina'nın bilinmeyen nedenle sokakta çıplak ayakla koşması, bir sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına 7 kişi hakkında takipsizlik kararı verilirken, sanık Dursun A. dördüncü kez gözaltına alındıktan sonra 10 Nisan 2023’te tutuklanmıştı. 

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*Güvenlik sorunu yaşamamaları için öğrencilerin isimlerini kullanmadık.

**bianet, hak odaklı habercilik kapsamında bu kelimeyi kullanmıyor, buradaki kullanım kişi-kişilerin ifadeleri neticesinde yayınlandı. (EMK)

Dina İçin Feministler Dina için adalet Dina Dinabongho Ibouanga Karabük Üniversitesi siyahi hayatlar Siyahi
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
[email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü. bianet stajyerlerinden. Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV'de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü. bianet stajyerlerinden. Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV'de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye & Karadeniz'den Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018'den bu yana bianet'te çalışıyor. 

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