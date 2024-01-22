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HABER
Yayın Tarihi: 22 Ocak 2024 12:58
 ~ Son Güncelleme: 22 Ocak 2024 16:55
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Karabük'te hayvanların zehirlendiği iddiasına soruşturma

Zehirli yiyeceklerin gömüldüğü köyde dört köpek, altı kedi, dört tavuk, horoz, tilki ve karga öldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Karabük'te hayvanların zehirlendiği iddiasına soruşturma
Görsel: Canva aracılığıyla yapay zekâ tarafından oluşturuldu

Karabük’ün Merkez ilçesine bağlı Başköy'de köpeklerin öldüğünü gören köy muhtarı Sami Gedik, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bir kişinin hayvanları zehirlediği ve daha fazla kayıp hayvanın olduğu iddiaları üzerine çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hayvanlardan ve yiyeceklerinden numune alarak ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

“Tavuklar öldü, kediler öldü”

Anadolu Ajansı’na konuşan Başköy Muhtarı Sami Gedik, şöyle dedi:

"Jandarma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanlardan ve yiyeceklerinden numune aldı. Ölü hayvanlar ve zehirli yiyecekler gömüldü. Dört köpek, altı kedi, dört tavuk, horoz, tilki ve karga öldü. Daha tespit edemediklerimiz var. Doğada yiyip zehirlenen hayvan da olabilir. Köyde 30 kadar kedi vardı, dün bir kedi gördüm. Ben ve köpeği ölen arkadaş yarın gidip jandarmaya ifade vereceğiz."

Köy sakinlerinden İsmail Aytekin ise kimliği belirsiz kişilerin köyün çeşitli noktalarına zehirli tavuk kanatları bırakıldığını söyledi.

Köpeklerin tavuk kanatlarını yediğini söyleyen Aytekin, "Köpekler kusmuş, onu da tavuklar yemiş. Tavuklar öldü, kediler öldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme yapılması için ölen köpekten ve yiyeceklerden numune aldı. Benim köpeğim de zehirlendi. Dört tavuğum, iki kedim öldü," dedi. (TY)

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