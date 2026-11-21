"Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından aranan Serdar Altınbaş, Çekya’da yakalandı. İçişleri Bakanlığı, şüphelinin Türkiye’ye iadesine yönelik işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

İade süreci

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan Serdar Altınbaş’ın izine Çekya’da ulaşıldı. Çekya INTERPOL birimleriyle kurulan temaslar neticesinde, şüphelinin Prag Vaclav Havel Havalimanı’nın transit bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı ile koordineli biçimde harekete geçilerek 20 Kasım 2026 tarihinde şüpheli hakkında difüzyon mesajı (acil yakalama bildirimi) yayımlandı. Mesajın Çekya makamlarına iletilmesinin ardından Altınbaş havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.

Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, hukuki sürece ve operasyona dair şu bilgiler paylaşıldı:

"Yapılan incelemelerde, Serdar Altınbaş hakkında İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliğince 'Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından aranma kaydı bulunduğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildiği belirlendi.

ANKA'nın haberine göre, Difüzyon mesajının Çekya makamlarına iletilmesinin ardından Serdar Altınbaş’ın Çekya’da yakalanması sağlandı ve Türkiye’ye iadesine yönelik işlemler başlatıldı. Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

Serdar Altınbaş hakkında bilinenler

Resmi kayıtlara ve yargı kararlarına yansıyan bilgilere göre Serdar Altınbaş; sermaye piyasası mevzuatına aykırı işlemler ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın şüphelisi olarak aranıyordu.

Hakkında İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından çıkarılmış yakalama kararı ve başsavcılıkça konulmuş yurt dışı çıkış yasağı bulunuyordu.

(EMK)