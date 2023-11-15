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Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 10:24
 ~ Son Güncelleme: 15 Kasım 2023 10:41
2 dk Okuma

Kara mayınları 2022'de 4 bin 710 can aldı

"Mayın Yasağı Sözleşmesi"nin tarafları olan Bosna Hersek, Kamboçya, Hırvatistan, Etiyopya, Irak, Ukrayna ve Türkiye en çok anti personel mayını bulunan ülkeler arasında yer alıyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/15/kara-mayinlari-2022-de-4-bin-710-can-aldi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 20-24 Kasım'da düzenlenecek "25. Mayın Yasağı Sözleşmesi Taraf Ülkeleri Toplantısı" öncesinde Kara Mayınlarının Yasaklanması için Uluslararası Kampanya (ICBL), "2023 Kara Mayını Takip Raporu"nu yayınladı.

Rapora göre, 2022'de yüzde 85'i sivil olmak üzere 4 bin 710 kişi anti personel (kara) mayınları ve savaş kalıntısı patlayıcılar nedeniyle hayatını kaybetti.

En çok kayıp Suriye ve Ukrayna'da

Rapora göre mayınların neden olduğu can kayıplarının en yüksek olduğu ülkeler Suriye ve Ukrayna oldu. Suriye'de 834 ve Ukrayna'da 608 kişi kara mayınları nedeniyle hayatını kaybetti.

Yemen ve Myanmar'daki çatışmalarda, mayınlar nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Myanmar ve Rusya'nın 2022'de Ottawa Anlaşması'na uymadığı, Kolombiya, Hindistan, Myanmar, Tayland ve Tunus'ta da "devlet dışı silahlı aktörlerin" anti personel mayın kullandığı kaydedildi.

Türkiye en çok kara mayını bulunan ülkeler arasında

Ottawa Anlaşması'nın taraflarından Bosna Hersek, Kamboçya, Hırvatistan, Etiyopya, Irak, Türkiye ve Ukrayna, en çok kara mayını bulunan ülkeler arasında yer alıyor. Rapora göre dünya çapında 55 devlet ve 5 diğer bölgede anti personel mayını bulunuyor.

Ayrıca, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sözleşmenin tarafı 30 ülkede 169 bin 276 anti personel mayın imha edilerek 219 kilometre kare alan mayından temizlendi.

Özellikle Kamboçya ve Hırvatistan'da, 2022'ye dek mayın döşeli alanın yaklaşık yüzde 60'ının temizlendiği belirtildi.

Kara Mayınlarının Kurbanı Siviller
14 Ağustos 2002

Mayın Yasağı Sözleşmesi

1 Mart 1999'da yürürlüğe giren ve Ottawa Anlaşması olarak da bilinen "Mayın Yasağı Sözleşmesi", mayınların üretimini, kullanımını, depolanmasını ve devredilmesini yasaklıyor.

Tam adı "Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme" olan Ottawa Antlaşması'na 164 ülke taraf olurken, bunlardan 132'si anlaşmayı imzalayıp onayladı.

Sözleşmeyi imzalayan ülkelerin hiçbiri kara mayını üretmiyor.

(NT)

kara mayınları ottawa sözleşmesi
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/haber/ukrayna-rusya-savasi-nda-yasakli-lepestok-mayinlari-kullaniliyor-283709
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4 Nisan 2022
/haber/50-den-fazla-ulke-mayinlarla-kirlenmis-durumda-260013
Ukrayna, deniz mayınları için Rusya'yı sorumlu tuttu
30 Mart 2022
/haber/ukrayna-deniz-mayinlari-icin-rusya-yi-sorumlu-tuttu-259814
"Mayınlar temizlenmediği sürece, savaş ortamı devam eder"
26 Mart 2021
/haber/mayinlar-temizlenmedigi-surece-savas-ortami-devam-eder-241378
DİYARBAKIR ÇOCUK ÇALIŞMALARI AĞI
"Türkiye, 2022'ye Kadar Tüm Mayınları Temizlemeli"
22 Temmuz 2019
/haber/turkiye-2022-ye-kadar-tum-mayinlari-temizlemeli-210726
PROF. NEŞE ÖZGEN
Mayınlar Sınır Duvarı İnşa Edilirken Etrafa Saçıldı
9 Şubat 2015
/haber/mayinlar-sinir-duvari-insa-edilirken-etrafa-sacildi-162151
Kobane'den Kaçan Sivilleri Mayınlar Öldürüyor
2 Aralık 2014
/haber/kobane-den-kacan-sivilleri-mayinlar-olduruyor-160425
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