Kara Harp Okulu mezunlarının "kılıçlı yemin töreni"ne inceleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk'ün, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, "MSB kaynakları" 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndaki yemin töreninden sonra sosyal medyaya yansıyan olaylara ilişkin sorular üzerine, "Bahse konu olay[ın] her yönüyle incelenmekte [olduğunu]" söylediler.

"Gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar"

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, soruları yanıtlayan "kaynaklar", "Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna [yansıyan] bazı görüntüler[in] [...] özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmakta [olduğunu]" söyledi.

"Kusuru ihmali görülenler..."

"MSB kaynakları [...] Türk Silahlı Kuvvetleri[nde] disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmama[sı gerektiğini] ve "Bahse konu olay[ın] da her yönüyle incelenmekte" olduğunu açıkladı.

"MSB kaynakları" "İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılaca[ğını]" vurgulayarak, "kamuoyu[nu] bu konuda müsterih olma[ya]" çağırdılar ve "kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmeme[ye]" çağırdılar.

Suç duyuruları

Bakanlık "kaynakları" "[...] bu olayı fırsat bilerek sosyal medya platformlarında bakanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve personelimize yönelik küfür, iftira, tehdit ve hakarette bulunarak [bunları] kamuoyunda küçük düşürmeye, itibarsızlaştırmaya çalıştıkları tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunul[duğunu]" da duyurdu.

Erdoğan da el attı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Milliyet'in haberine göre, AKP MKYK toplantısında, bazı üyelerin tartışmalara yol açan Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kutlamanın "askeri vesayet ve Türkiye’nin darbe geçmişini" hatırlattığını ve konunun soruşturulması gerektiğini savunmaları üzerine "[kendisi] alandan ayrıldıktan sonra olan hadise[yi] Milli Savunma Bakanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı’yla [...] değerlendireceğini" söyledi.

Erdoğan, "Üç kız öğrenci birinci oldu, bu ilk kez oluyor. Aslında bu, ‘AK Parti zamanında kadınlar eve kapatıldı’ diyenlere iyi bir cevap. Bu kızlar Anadolu’yu yansıtıyor. Sohbet de ettim, hatta birinin adı İkra." dedi.

İkra, Arapça "okumak" fiilinin emir kipi ve "oku" anlamına geliyor. Kuran'ın ilk sözcüğü olması dolayısıyla "İkra" sözcüğüne dinsel bir bağlam ve kutsallık atfediliyor.

Ne olmuştu? 2024'te hepsi kadın olan Deniz, Hava ve Kara Harp Okulları'ndan birincilikle mezun olan üç teğmenden Ebru Eroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Ankara’daki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Askerlik Yemini"nin okutulmasını üstlenmişti. TSK'de silah kuşanan bütün askerlerin okudukları Askerlik Yemini, Harp Okulları mezuniyet törenlerinde ilk kez 30 Ağustos 2024'te okutuldu. Bu yıla gelinceye kadar mezuniyet törenlerinde geleneksel olarak okutulan "Subay Yemini" Erdoğan'ın hazır bulunduğu tören programından çıkartıldı. Resmi programın sona ermesinin ardından Erdoğan Harp Okulu'na yaptırılan caminin açılışı için alandan ayrıldıktan sonra ve mezunların aileleri henüz tören alanını terk etmeden 960 yeni mezunun yarısına yakını yeni kuşandıkları kılıçlarını çekip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını tekrar ederek Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin gerçekleştirildiği stadyumunun ortasında bir çember oluşturdular. Okul birincisi Eroğlu bu kez "Laik Demokratik Cumhuriyet"i koruma vurgusu yapılan "Subay Yemini"ni arkadaşlarına okuttu. Rejimin ortağı MHP’den bu "alternatif yemin töreni"ne bir tepki gelmedi. Ayrıca teğmenlerin eylemini savunan bir açıklama yapıldı. Aynı açıklamada Erdoğan’ın bütün ordunun Başkomutanı olduğu belirtildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 4 gün sonra yazılı bir açıklamayla konunun araştırılmasını istedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel teğmenleri savundu. "Mustafa Kemal'in askerleri demeyip, Trikopis'in askerleriyiz mi demelerinin istendiğini" sordu. Önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise olanları "militarizm" olarak niteledi.

(AEK)