Kara harekatı Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaştı: 15 İsrail askeri öldü

Başta Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı olanlar olmak uluslararası yardım kuruluşlarınnın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, 26'ncı gününde artarak devam etti.

FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞI’NDA 25. GÜN İsrail, Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerine doğru ilerleyişini artırdı

"Cibaliye'deki saldırıda 7 sivil esir öldü"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail'in 4 askeri aracını hedef aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, İsrail askeri araçlarının "Yasin 105" roketiyle imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na dün (31 Ekim) düzenlediği saldırıda 7 sivil esirin hayatını kaybettiği belirtildi.

Cibaliye Mülteci Kampı'na ikinci saldırı

Dünkü saldırının ardından İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na bugün bir bombardıman daha yaptığı açıklandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bombardımanda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisini paylaştı.

Bakanlık, ayrıca İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 271 artarak 8 bin 796'ya yükseldiğini bildirdi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Cenin'e yaptığı saldırılarda ise en az 7 Filistinliyi öldürüldü.

BOMBARDIMAN ALTINDA GÜNLÜK YAŞAM "İsrail, Gazze'yi Taş Devri'ne döndürmek istiyor"

Kara harekatında ölen İsrailli askerlerin sayısı 15'e çıktı

Kapsamlı kara harekatını dün başlatan İsrail ordusundan yapılan açıklamada Gazze'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda 2 askerin daha hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada şeridin iç kesimlerinde yaşanan yoğun çatışmaların ağır bir bedeli olduğunu belirtilirken, Gazze'de son 24 saatteki çatışmalarda en az 15 İsrail askeri, hayatını kaybetti.

Kudra: Enkaz altında 2 bin 30 kişi var

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, saldırıların başlamasından bu yana 2 bin 30 kişinin enkaz altında olduğuna ilişkin ihbar aldıklarını açıkladı.

Toplamda 132 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini ve hedef alınan 25 ambulansın kullanılmaz hale geldiğini belirten Kudra, İsrail'in kasıtlı olarak 58 sağlık kuruluşunu hedef aldığını ve yakıtın tükenmesi nedeniyle 16 hastane ile 32 birinci basamak sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını ifade etti.

Ağır yaralıları taşıyan 17 ambulans Mısır'a geçti

Mısır merkezli Al-Qahera News adlı yayın kuruluşu Mısır'dan yaklaşık 40 ambulansın, Gazze'deki ağır yaralıları, Mısır'da tedavi edilmek üzere hastanelere taşınması için Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını duyurdu.

Kapının kısa süreliğine açılmasıyla ağır yaralıları taşıyan 17 ambulans Mısır’a girerken, 20 yardım tırı da Gazze’ye geçti. Böylece, son bir haftada Gazze’ye giren yardım tırı sayısı 237’ye yükseldi.

Ayrıca, 110 yabancı pasaport sahibi kişinin de Gazze Şeridi’nden ayrılarak Mısır’a geçtiği açıklandı.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nde 12 saat aradan sonra internet erişimi aşamalı olarak sağlanıyor.

Kaynak: WAFA, Haaretz, The Guardian, AA

(NT)