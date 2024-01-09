Kar yağışı ve kar tatilleri başladı: Tekirdağ'da Salı ve Çarşamba eğitime ara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) dünden bu yana sürdürdüğü uyarılar doğrultusunda soğuk hava dalgası batı ve kuzeybatı bölgelerinde, özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili oldu.

SICAKLIK 10 DERECE DÜŞECEK Soğuklar başlıyor, Salı'ya yükseklerde kar yağışıyla girilecek

Bolu ve Düzce'de yükseklerde yoğun kar yağışı beklenirken "kar tatili" haberleri akmaya başladı Deniz seferleri de iptal ediliyor.

Anadolu Ajansı, İstanbul'da Anadolu tarafında Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur, Avrupa tarafında da Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane'de sulu kar yağışının sürdüğünü bildirdi.

MGM ne diyor?

Salı akşam saatleri sonrasında Doğu Marmara'da Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildiren MGM yurttaşları ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Tekirdağ'da okullar iki gün tatil

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, MGM raporlarına göndermede bulunarak kimi ilçelerde bugün öğleden sonra kimilerindeyse bugün ve yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Müdürlüğün açıklamasına göre, "Süleymanpaşa ve Şarköy'de [...] 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara'da 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarında 1 gün süreyle," ara verildi. Muratlı'daysa "resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okulları 9 Ocak Salı öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü" tüm gün tatil edildi.

Çanakkale Boğazı'nda transit geçişler yeniden başladı

Fırtına ve karın etkisini artırması üzerine öğleden sonra transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı, akşam saatlerinde yeniden trafiğe açıldı.

Fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale Boğazı hattındaki Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri devam ediyor.

Ayrıca, boğaz ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın için Geyikli-Bozcaada hattındaki planlı tüm seferlerin iptal edildiği, Kabatepe-Gökçeada hattında ise sadece Kabatepe'den saat 20.00, Gökçeada'dan 22.00 seferlerinin yapılacağı duyuruldu.

Öte yandan boğaz ve adalar hatlarında çalışan GESTAŞ da şirkete bağlı feribot seferlerinin Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir arasında "olumsuz hava şartlarından dolayı geçici olarak durdurulduğu"nu duyurdu.

Çarşamba günü tüm Geyikli-Bozcaada seferleri iptal

Açıklamada, ayrıca yarın için Geyikli-Bozcaada hattındaki planlı tüm seferler iptal edilirken Kabatepe-Gökçeada arasında sadece Kabatepe'den saat 20.00, Gökçeada'dan 22.00 seferlerinin yapılacağı duyuruldu.Güney Marmara'da fırtına ve kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle planlı seferler yapılamayacak.

Balıkesir adalarına seferler de iptal

Erdek'ten saat 11.00 ve Marmara'dan saat 16.00 kalkışlı seferler de iptal edildi. Diğer seferlerinse saatinde yapılacağı belirtildi.

Ankara'da yükseklere kar yağacak

MGM Ankara için de "kuvvetli yağış" uyarısında bulundu. MGM açıklamasında 17:00'de başlayacak yağışların "yüksek kesimlerde karla karışık yağmur" şeklinde olabileceğini aktarıldı. Kuvvetli yağışlar Ankara'da geç saatlere kadar sürecek.

1,200 metreden yüksek kesimlerde yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Kuvvetli yağışların ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi riskler içerebileceği bildirildi.

(AEK)