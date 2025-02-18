Kar yağışı: 19 Şubat'ta 7 ilde eğitime bir gün ara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 19 Şubat Çarşamba günü Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen kuvvetli yağışlar ile Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen fırtınalar ile ilgili uyarılar yayımladı.

Doğu Karadeniz'deki yağışlar

MGM Doğu Karadeniz'de süre giden yağışların, 19 Şubat Çarşamba günü etkisini arttırarak sahil kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar (10-20 cm kalınlığında) şeklinde olmasının beklendiğini belirtti.

Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen kuvvetli kar yağışları

MGM 19 Şubat Çarşamba günü Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sivas'ın doğu, Kayseri'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) kar yağışları beklendiğini duyurdu.

Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen fırtınalar

MGM Karadeniz'de (Zonguldak-Kastamonu) rüzgarın, çarşamba günü ilk saatlerden başlayarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50- 75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın, çarşamba akşam saatlerinden başlayarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 20 Şubat Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de rüzgarın, çarşamba ilk saatlerden başlayarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50- 75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 20 Şubat Perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın, çarşamba ilk saatlerden başlayarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50- 75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 21 Şubat Cuma öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarından hareketle Valilikler ve Milli Eğitim Müdürlükleri kimi iller ve illerin kimi ilçelerinde 19 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildiğini açıkladı.

Samsun

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde eğitime 19 Şubat Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Kastamonu

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki eğitim kurumlarında eğitime çarşamba günü ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte başlayan kar yağışının devam etmesinin beklendiği ve "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü [...] merkez ilçede eğitim öğretime bir gün süre ile ara veril[diği]" duyuruldu.

Sinop

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü oluşabilecek olumsuzluklara karşı kent ve ilçelerde 19 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarıldı. Taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamileler de idari izinli sayılacaklar.

Çorum

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte başlayan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar sürmesinin beklendiği, kar yağışı ve hava koşulları nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlar nedeniyle "merkez ilçe ve bağlı köylerinde eğitim ve öğretime 19 Şubat Çarşamba günü ara verilen" okullar belirtildi.

Buna göre, "öğrenci hareketliliği dikkate alınarak [Çorum ili] merkez ilçesi ve bağlı köylerinde, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında [...] eğitim ve öğretime 19 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile ara veril[di]." Gün boyu, "çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacak."

Amasya

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle çarşamba günü tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Valilik, [...] oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 19 Şubat'ta eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliği 19 Şubat Çarşamba günü il genelinde sabah saatlerinden başlayarak beklenen yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, [...] il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde eğitim faaliyetlerine hava koşulları nedeniyle bir gün ara verildiği duyuruldu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle çarşamba günü eğitime ara verildi. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği vurgulandı.

(AEK)