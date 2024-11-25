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Yayın Tarihi: 25 Kasım 2024 09:54
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2024 11:25
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Kar ve soğuk nedeniyle 22 ilde eğitime ara verildi

Soğuk hava ve kar yağışının etkili olması nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin ise bir gün süreyle idari izinli sayılacağı duyuruldu

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kar ve soğuk nedeniyle 22 ilde eğitime ara verildi

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 ilin tamamında, 5 ilin de bazı ilçelerinde eğitim öğretime ara verildi.

AA haberine göre, dün akşam saat 21.00 itibarıyla, kar yağışı, tipi, buzlanma ve fırtına nedeniyle Kayseri, Niğde, Nevşehir, Bolu, Gümüşhane, Bayburt, Yozgat, Tokat, Sivas, Maraş, Erzincan, Kırşehir, Kastamonu, Karaman, Malatya, Aksaray, Dersim ve Düzce’de okullar tatil edildi.

Eğitime ara verilen ilçeler

Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullarda eğitime ara verildi.

Adana'nın ilçelerinden Pozantı'da kar yağışı, Tufanbeyli'de ise kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Giresun'un Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde, Giresun merkez ve Espiye ilçelerinde de köy okulları yarın kapalı olacak.

Samsun'un Asarcık ve Karabük'ün Eflani ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar  tatil edildi.

Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Bozkır, Cihanbeyli, Altınekin, Emirgazi ve Yunak ilçelerinde taşımalı eğitim öğretime ara verildi.

Ereğli, Karapınar ve Halkapınar'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime ara verildi, merkez okullarda eğitime devam edilecek.

(Mİ)

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