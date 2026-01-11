Kar bastırdı: 12 Ocak'ta İstanbul ve 5 ilde tüm okullarda eğitime ara

Türkiye genelinde Balkanlar üzerinden gelen çok soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı etkisini artırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AFAD’ın 50’yi aşkın il için "Sarı" ve "Turuncu" kodlu uyarı verdi. İstanbul'da il genelinde, Ankara'da kırsal mahallelerde ve 5 büyükşehirde eğitime bir gün ara verildi.

Eğitime ara verilen iller

Valiliklerden gelen son dakika açıklamalarına göre, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü şu illerde valilikler kararıyla eğitime ara verildi:

► İstanbul. Kent genelinde tüm eğitim kurumlarında (resmî/özel okullar, kurslar, halk eğitim vb.) 12 Ocak Pazartesi günü yüz yüze eğitime ara verildi.

► Sivas. İl genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 12 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

► Bingöl. İl merkezinde ve ilçelerinde 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi.

► Dersim. 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü Dersim'de iki gün süreyle eğitime ara verildi.

► Malatya. İl genelinde beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi.

► Kahramanmaraş. İlde 12 Ocak Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında tatil kararı açıklandı.

Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde Erzurum, Bayburt, Erzincan ve Tokat gibi illerde de yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle okulların kapalı olacağı haber verildi.

Tatil ilan edilen illerde hamile ve engelli kamu personeli ile kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar da "idari izinli" sayılacak.

Meteorolojik durum ve riskli bölgeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, hava olayları üç yönden risk yaratıyor:

► Kar ve buzlanma (İç ve Doğu Bölgeler). Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu genelinde kar yağışı yoğunlaştı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 8-10 °C derece altına indi. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının 20 cm'yi aşması ve gece saatlerinde şiddetli buzlanma (don) bekleniyor.

► Şiddetli fırtına ve yağış (Ege ve Akdeniz). Marmara ve Ege: Rüzgarın kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. Deniz ulaşımında (İDO/BUDO) sefer iptalleri yaşanabilir.

Antalya ve Mersin. Bu bölgelerde kar yerine "şiddetli sağanak" ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı. Sel ve su baskını riski oldukça yüksek.

► Çığ tehlikesi. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Yurttaşlar için uyarılar

AFAD ve yerel yönetimler, olumsuz hava koşullarına karşı şu önlemlerin alınmasını hatırlatıyor:

► Ulaşım. Özel araçlarla yola çıkılmaması, toplu taşımanın tercih edilmesi ve araçlarda mutlaka zincir/çekme halatı bulundurulması önem arz ediyor.

► Enerji kesintileri. Şiddetli fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi ve hat kopmalarına karşı hazırlıklı olunmalı.

► Karbonmonoksit zehirlenmesi. Soba ve doğalgaz bacalarının kontrol edilmesi, fırtınalı havada soba yakılmaması öneriliyor.

(AEK)