Kapitalist Modernite'ye karşı ortak ses: Badiou, Öcalan’a mektup yazdı

Savaş karşıtı tutumuyla bilinen ve yaşayan en önemli filozoflardan biri olarak kabul edilen Alain Badiou, PKK lideri Abdullah Öcalan’a hitaben bir mektup kaleme aldı.

Mektupta, Öcalan’ın adalet, özgürlük ve hakikat mücadelesine destek verdiğini açıkladı. “Sonuna kadar yanınızdayız” ifadesini kullanan Badiou, Öcalan’ın düşüncelerinin günümüz dünyasında nadir bulunan bir politik tutarlılık taşıdığını belirtti.

Öcalan’ın dış dünya ile iletişim kanallarının açılması gerektiğini söyleyen Badiou, mektubunu “Sonuna kadar yanınızdayız” diyerek sonlandırdı:

“Sevgili yoldaş Abdullah Öcalan,

Isabelle Vodoz ve ben mektubunuz için size çok teşekkür ederiz. Ne yazık ki bugün içinde bulunduğunuz zor koşullarda yazılmış olan bu kısa belge, düşünceleriniz ve bunlara bağlı yazı ve eylemleriniz hakkında çok güçlü bir fikir veriyor. Mektubunuz, günümüz dünyasında nadir görülen ve formülünüzde yoğunlaşan bir şey içermekte: ‘Adalet, özgürlük ve hakikat arayışından asla vazgeçmedim ve asla vazgeçmeyeceğim.’ [Hâlbuki] Adalet, hakikat ve özgürlük kavramları arasında aktif bir bağ, düşünce ve eylem talebini hoş karşılamayan, hakikatsiz sözde ‘adalet’ ya da özgürlüksüz ‘hakikat’ örneğiyle çok sık karşılaşmaktayız.

Ayrıca, kadınların pek çok ülkedeki içler acısı durumuna verdiğiniz öneme ve bu meseleyi izole etmek yerine yeni bir sosyalizmle ilişkilendirme ihtiyacına biz de duyarlıyız.

Aynı şekilde, ‘Kapitalist Modernite'nin saldırılarına ve emperyalist manevralara karşı halkların alternatif yaşam arzusuna cevap olmaya çalışıyorum’ demeniz karşısında da aynı duyarlılığı hissediyoruz.

Bu koşullar altında en güçlü dileğimiz iletişim kanallarınızın açılmasıdır.

Sonuna kadar yanınızdayız.

Alain Badiou

Paris, 15.05.2025"

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(HA)