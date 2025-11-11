Kapalıçarşı’ya operasyon: 76 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “kara para aklama” soruşturması kapsamında Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına yönelik düzenlenen dördüncü dalga operasyonda 76 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve çeşitli yatırım vaadiyle dolandırıcılık yöntemleriyle elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler aracılığıyla Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklandığı tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporlar ile bilirkişi incelemeleri, suçtan elde edilen paraların karmaşık bir finansal ağ üzerinden aklandığını ortaya koydu.

Raporda, paravan şirketler ve sahte hesaplar üzerinden kurulan bir organizasyonun, bu işlemleri denetlemek amacıyla arka planda ayrı bir muhasebe sistematiği oluşturduğu belirtildi.

Yapılan tespitlere göre sistem, yasa dışı bahis, siber dolandırıcılık ve yatırım tuzaklarından elde edilen gelirleri yasal finansal işlemlerle karıştırarak görünürde meşru hale getiriyordu. Bu süreçte Türkiye’de faaliyet gösteren banka, e-para kuruluşu, döviz bürosu ve kripto varlık platformları üzerinden işlem yapıldığı değerlendirildi.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık eden paravan şirket yöneticileri ve Kapalıçarşı’daki bazı döviz bürosu çalışanları gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, bu süreçte adı geçen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli yakalandı.

Soruşturma kapsamında MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki üç operasyonda da benzer yöntemlerle para akladığı tespit edilen şüphelilere yönelik işlem yapmış, soruşturmanın uluslararası bağlantılarının da araştırıldığını açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2024/279446 sayılı soruşturma (Kapalıçarşı) evrakı kapsamında;

Mali Suçları Araştırma Kurulunun düzenlemiş olduğu raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulunun düzenlemiş olduğu raporlarda ve bilirkişi raporunda paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesapları üzerinden bir organizasyon kurulduğu, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla; ülkemizde faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğu değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirilmiştir.

11.11.2025 tarihinde gerçekleşen dördüncü operasyonda suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de içerisinde olduğu İstanbul merkezli 10 ilde 76 şüpheli gözaltına alınmıştır. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu doğrultusunda 335 Milyon Türk Lirası değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulmuştur.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."