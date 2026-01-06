ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:35
 SG: Son Güncelleme: 06.01.2026 13:03
Okuma Okuma:  2 dakika

Kapalıçarşı merkezli kara para operasyonunda dördüncü dalga: 68 gözaltı

Soruşturma kapsamında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, paravan şirket sahipleri ile para transferini gerçekleştiren şüphelilerin, suç tarihinden itibaren edindikleri malvarlıkları kapsamında 28 araç, 41 taşınmaz 11 mesken ve 8 iş yeri için el koyma kararı alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kapalıçarşı merkezli kara para operasyonunda dördüncü dalga: 68 gözaltı
Fotoğraf: AA

"Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlemesine yönelik Kapalıçarşı soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 68'i, 15 ilde yapılan operasyonlarla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesine yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde 4. dalga operasyon yapıldığını belirtti.

Açıklamada, "Devam eden çalışmalarda Forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir." İfadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatının verildiği bildirilen açıklamada, şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun'da operasyon yapıldığı kaydedildi.

Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıkları olduğu değerlendirilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken, 8 iş yerine el konuldu.

El konulan toplam varlığın 340 milyon TL olduğu belirtiliyor. Dördüncü dalga ile birlikte soruşturma kapsamında el konulan toplam varlığın 1 milyar lira sınırına yaklaştığı ifade ediliyor.

Kasım 2025'te yapılan operasyonda 62 şüpheli gözaltına alınmış, 26 kişi tutuklanmış ve 335 milyon liralık varlığa el konulmuştu. Nisan 2025'te yapılan bir başka operasyonda ise 250 milyon lira değerinde taşınmaz ve araç mülkiyetine tedbir konulmuştu.

Ağustos 2025'te ise Kapalıçarşı’da 23 dükkana yapılan 'kaçak pırlanta' operasyonunda 30 milyon dolar değerinde mücevher ve antika ele geçirilmişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
kapalıçarşı kapalıçarşı'da operasyon
