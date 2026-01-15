Kapalı alanlarda sigara kullanımı yeni yasak kapsamına alınıyor

Kapalı alanlarda sigara içmek halihazırda yasak. Ancak bazı işletmeler, tente veya açık alan düzenlemeleriyle zaman zaman sigara içilmesine izin veriyor. Sağlık Bakanlığı, bu alanları da yakında yasak kapsamına almayı planlıyor.

Bakanlık, sigara tüketimini azaltmak amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Bu çerçevede, bağımlılıkla mücadelede yol haritası belirlenirken, kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni adımlar atılacağı duyuruldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, mevzuat düzenlemelerinin kısa süre içinde Meclis gündemine taşınacağını açıkladı.

Star Haber’den Canan Yıldırım’ın aktardığına göre, bazı işletmeciler tente ve camlarla düzenli havalandırma sağladıklarını belirterek, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi hâlinde işletmelerinin ciddi şekilde etkileneceğini ifade etti.

Sigara yasaklarının tarihçesi

· 19 Ocak 2008: 5727 sayılı Kanun ile evler hariç tüm kapalı alanlarda tütün mamulleri tüketimi yasaklandı.

· Temmuz 2009: Yasanın tam olarak yürürlüğe girmesiyle Türkiye, dumansız hava sahasına geçen üçüncü Avrupa ülkesi oldu.

· 2013: Taşıtların içinde sigara tüketimi yasaklandı.

· 5 Aralık 2019: Tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi.

· 5 Ocak 2020: Sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilir hâle geldi.

