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Yayın Tarihi: 24 Ocak 2024 12:29
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2024 12:34
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Kapadokya'da sıcak hava balonu İsrail'in öldürdüğü gazeteciler için havalandı

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) üzerinde "İşgalci İsrail gazetecileri öldürerek gerçekleri susturamaz" yazan bir pankart ile uçuş gerçekleştirdi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Kapadokya'da sıcak hava balonu İsrail'in öldürdüğü gazeteciler için havalandı
Fotoğraf: Behçet Alkan / AA

Kapadokya'da sıcak hava balonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerden bazılarının fotoğraflarının bulunduğu afişle havalandı.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC), Göreme’de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Balon kalkış alanında bir araya gelen gazeteciler, üzerinde İngilizce "İşgalci İsrail gazetecileri öldürerek gerçekleri susturamaz" pankartı ile İsrail'in saldırılarında öldürülen gazetecilerden bazılarının fotoğraflarının yer aldığı afişi, bir sıcak hava balonunun sepetine astı.

Sıcak hava balonu, sepetine asılı afiş ve pankartla peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde bir süre uçuş gerçekleştirdi.

"Yaşanan gerçekliğin kitlelere ulaşması medya sayesinde mümkün"

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri ve NGC Başkanı Bayram Ekici, yaptığı açıklamada, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla çeşitli coğrafyalarda ve şartlarda görevlerini fedakarca yaptığını anlattı.

Ekici, İsrail'in 7 Ekim'den beri gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda gazetecinin yaşamını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Gazze'de yaşananları dünyaya yansıtmaya gayret eden gazetecilerin İsrail'in katliamına maruz kaldığını dile getiren Ekici, şöyle konuştu:

"Gazeteciler, bu tür ortamlarda aslında insan hakları savunucusu pozisyonundadır. Medya olmadan zulüm gösterilemez, ihlaller tespit ve teyit edilemez. Yaşanan gerçekliğin kitlelere ulaşması medya sayesinde mümkün olmaktadır. Zulmün şahidi gazetecilerin ve on binlerce masum insanın ölümüne sebep olan İsrail'i bir kez daha lanetliyoruz. Yaşanan bunca zulme seyirci kalanların tarihin kara sayfalarında anılacağını bir kez daha hatırlatıyoruz."

(HA)

Filistin-İsrail Savaşı öldürülen gazetciler
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