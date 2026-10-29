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YT: Yayın Tarihi: 29.10.2026 16:38 29 Ekim 2026 16:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.10.2026 17:35 29 Ekim 2026 17:35
Okuma Okuma:  3 dakika

Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde bir peribacası çöktü.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı

Görseli Büyüt
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti
Kapadokya'da peribacası çöktü, iki kişi yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: AA)
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Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde bir peribacası çöktü. Olayın ardından bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kapadokya’nın peri bacaları üzerindeki tehdit sürüyor
Kapadokya’nın peri bacaları üzerindeki tehdit sürüyor
21 Eylül 2022

Çökme nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kapadokya'da bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişindeki peribacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Validen açıklama

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklanan toprak kayması oldu. Nevşehir'e bağlı Göreme beldesinde toprak kayması sonucu kaya düşmesinde şu an itibarıyla 2 kişinin maalesef cenazesine ulaştık, 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Şu an acil tıbbi müdahalesi yapılıyor. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla araç ve gereçleriyle şu an olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. İlerleyen süreçte gelişme oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaralımızın tedavisine başlandı, umarız sağlığına kavuşur.”

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamda, "Aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi" denildi.

Bakan Gürlek: İki savcı görevlendirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, X sosyla medya hesabında yaptığı açıklamada, "Nevşehir’imizin merkez ilçesine bağlı Göreme beldesinde meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz ve 2 Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmişti" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı: Hepimizi derinden üzmüştür

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Nevşehir’imizin Göreme beldesinde, yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması ve kaya düşmesi sonucu yaşanan acı olay hepimizi derinden üzmüştür" ifadelerini kullandı.

Kapadokya'da daha önce de çökmeler yaşandı

Kapadokya'da geçmiş yıllarda peribacalarının çökmesi ve kaya parçalarının kopması yaşanmıştı.

20 Eylül 2025: Nevşehir'in Göreme beldesinde, 582 numaralı parselde bulunan bir peribacası kısmen çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. AFAD ve jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, kaya kopmasında sıcaklık farkları, donma-çözünme etkisi ve geçmişte kayalara oyulmuş mekânların etkili olduğunu belirtti.

20-21 Eylül 2025: Ürgüp ilçesindeki Kadıkalesi mevkisinde büyük bir kaya kütlesi koparak düştü. Yetkililerin önceden tespit ettiği risk üzerine üç konut ve bir otelde bulunan 19 kişi tahliye edildi. Kaya düşmesinde can kaybı yaşanmadı.

21 Mart 2026: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde yürüyüş yoluna kaya parçası düştü. Olayda yaralanan olmadı. Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgede güvenlik önlemleri alındığını ve jeolojik risk değerlendirmesi başlatıldığını duyurdu.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
nevşehir peri bacaları yaşamını yitirdi çökme
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