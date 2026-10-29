Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde bir peribacası çöktü. Olayın ardından bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çökme nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kapadokya'da bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişindeki peribacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklanan toprak kayması oldu. Nevşehir'e bağlı Göreme beldesinde toprak kayması sonucu kaya düşmesinde şu an itibarıyla 2 kişinin maalesef cenazesine ulaştık, 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Şu an acil tıbbi müdahalesi yapılıyor. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla araç ve gereçleriyle şu an olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. İlerleyen süreçte gelişme oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaralımızın tedavisine başlandı, umarız sağlığına kavuşur.”

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamda, "Aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi" denildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, X sosyla medya hesabında yaptığı açıklamada, "Nevşehir’imizin merkez ilçesine bağlı Göreme beldesinde meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz ve 2 Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmişti" dedi.

Nevşehir’imizin merkez ilçesine bağlı Göreme beldesinde meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz ve 2 Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında kalmış olabilecek diğer kazazedelerin tespit edilmesi amacıyla arama ve kurtarma ekipleri çalışmalarını koordineli ve yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanmasını temenni ediyorum. Nevşehir’imizde yaşanan bu acı olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Nevşehir’imizin Göreme beldesinde, yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması ve kaya düşmesi sonucu yaşanan acı olay hepimizi derinden üzmüştür" ifadelerini kullandı.

Nevşehir’imizin Göreme beldesinde, yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması ve kaya düşmesi sonucu yaşanan acı olay hepimizi derinden üzmüştür. Olayın ilk anından itibaren ekiplerimiz bölgeye intikal ederek arama kurtarma çalışmalarına destek vermiştir. İlgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun Nevşehir’im. Rabbim şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun.

Kapadokya'da geçmiş yıllarda peribacalarının çökmesi ve kaya parçalarının kopması yaşanmıştı.

20 Eylül 2025: Nevşehir'in Göreme beldesinde, 582 numaralı parselde bulunan bir peribacası kısmen çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. AFAD ve jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, kaya kopmasında sıcaklık farkları, donma-çözünme etkisi ve geçmişte kayalara oyulmuş mekânların etkili olduğunu belirtti.

20-21 Eylül 2025: Ürgüp ilçesindeki Kadıkalesi mevkisinde büyük bir kaya kütlesi koparak düştü. Yetkililerin önceden tespit ettiği risk üzerine üç konut ve bir otelde bulunan 19 kişi tahliye edildi. Kaya düşmesinde can kaybı yaşanmadı.

21 Mart 2026: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde yürüyüş yoluna kaya parçası düştü. Olayda yaralanan olmadı. Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgede güvenlik önlemleri alındığını ve jeolojik risk değerlendirmesi başlatıldığını duyurdu.