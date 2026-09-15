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YT: Yayın Tarihi: 15.09.2026 17:37 15 Eylül 2026 17:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.09.2026 17:50 15 Eylül 2026 17:50
Okuma Okuma:  2 dakika

KaosGL yöneticileri ve gazeteci Tuğba Tekerek için tutuklama talebi

Ankara’daki “Ailem Güvende” soruşturmasında Kaos GL’nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, gazeteci Tuğba Tekerek ve beş trans kadının da aralarında bulunduğu toplam 20 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
KaosGL yöneticileri ve gazeteci Tuğba Tekerek için tutuklama talebi
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LGBTİ+ örgütlerine yönelik polis operasyonunda Ankara'da gözaltına alınan Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği’nin (KaosGL) yedek üyeler de dahil olmak üzere yönetim ve denetim kurulu üyelerinin savcılık ifadeleri tamamlandı.

Savcılık, gözaltındaki Kaos GL’lilerin tamamını tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilenler arasında gazeteci Tuğba Tekerek de bulunuyor. Tekerek, Kaos GL için Gürcistan’daki seçimlerde LGBTİ+’ların durumuna ilişkin hazırladığı haber gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.

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Operasyon kapsamında gözaltına alınan beş trans kadın da tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. bianet’in ulaştığı bilgiye göre tutuklama istenen toplam kişi sayısı 20.

Savcılık paylaşımları gerekçe gösterdi

Savcılık, sevk gerekçesinde Kaos GL’nin faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarının “genel ahlak anlayışını ihlal edecek” ve “toplumun ar ve haya duygularını rencide edebilecek” nitelikte olduğunu ileri sürdü.

Bazı paylaşımlarda “cinsel içerikli fiziki temas” ve “hayasızca hareketler” bulunduğunu öne süren savcılık, içeriklerin “tanıtım faaliyetinin ötesine geçtiğini” savundu.

Gerekçede ayrıca paylaşımların kişilerin cinsiyetlerini seçebilecekleri yönünde “algı oluşturduğu” iddia edildi. Bazı görsellerde temsili çocuk çizimlerinin kullanılmasını da gerekçe gösteren savcılık, çocukların “eşcinselliğe özenmesinin teşvik edildiğini” öne sürdü.

Ne olmuştu?

LGBTİ+’ları hedef alan “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında Kaos GL Derneği’nin yedek üyeler de dahil olmak üzere yönetim ve denetim kurulu üyeleri evlerine düzenlenen polis baskınlarında gözaltına alınmıştı. Dernek ofisinde de arama yapılmış, dijital materyallere el konulmuştu.

Ankara’daki soruşturma, “müstehcenlik” ve “Dernekler Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Gözaltındaki LGBTİ+ aktivistlerin Emniyet ifadelerinde Kaos GL’nin internet sitesinde yayımlanan haber ve yazılar, sosyal medya paylaşımları, derneğin finansman ve fon kaynakları ile aldığı hibeler hakkında sorular yöneltilmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Ailem Güvende” adıyla 15 ilde yürütülen operasyonlar kapsamında 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldığını açıklamıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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