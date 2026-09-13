KaosGL ve Velvele dahil çok sayıda LGBTİ+ hesabına erişim engeli

KaosGL Derneği ile Velvele’nin internet siteleri ve çok sayıda LGBTİ+ örgütü, aktivist ve hak savunucusunun sosyal medya hesabı, İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb projesinin aktardığına göre, İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği 12 Eylül 2026 tarihli ve 2026/9559 sayılı kararla KaosGL Derneği’nin “kaosgldernegi.org” ve Velvele’nin “velvele.net” alan adlı internet sitelerinin yanı sıra çok sayıda LGBTİ+ örgütü ve aktivistin sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.

Karar kapsamında 14 X hesabı Türkiye’den görünmez kılındı. 11 Instagram hesabına ilişkin erişim engeli kararı ise henüz uygulanmadı.

Erişim engeli getirilen hesaplar arasında avukat ve insan hakları savunucusu Levent Pişkin, oyuncu ve trans hakları aktivisti Seyhan Arman, tiyatro oyuncusu ve LGBTİ+ aktivisti Zeynep Esmeray Özadikti, gazeteci ve KaosGL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar ile gençlik ve LGBTİ+ hakları savunucusu Enes Hocaoğulları da bulunuyor.

Kararla Türkiye’den erişime engellenen 14 X hesabı şöyle:

Levent Pişkin, Seyhan Arman, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİA+ Çalışmaları Kulübü, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, KaosGL, Özgür Renkler Derneği, Queer Adana, Bilkent Üniversitesi LGBTİQA+ Öğrenci Topluluğu, Velvele, İnter Dayanışma, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, İzmir LGBTİ+ Onur Haftası ve LİSTAG Derneği.

11 Instagram hesabı da hedefte

Karar kapsamında 11 Instagram hesabı için de erişim engeli getirildi. Ancak bu hesaplar henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.

Erişim engeli kararı verilen hesaplar arasında Seyhan Arman, SPoD, Pembe Hayat Derneği, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİA+ Kulübü, 17 Mayıs Derneği, Yıldız Tar, Hacettepe Kuir Araştırmaları, Enes Hocaoğulları, HEVİ LGBTİ+ Derneği, Bilkent Üniversitesi Resmî LGBTİQA+ Öğrenci Topluluğu ve İÜ Radar yer alıyor.