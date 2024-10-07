ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
MEDYA
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2024 12:15
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2024 13:50
4 dk Okuma

KaosGL.org'a erişim sorunu: Kullanıcılar sansür mekanizmasının içine hapsediliyor

Avukat ve Kaos GL İnsan Hakları Programı Koordinatörü Kerem Dikmen, siteye erişim sorunuyla ilgili BTK’nin kendilerine herhangi bir bildirimde bulunmadığını ve sitenin “siyah listeye” alındığını tahmin ettiklerini söyledi.

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Görseli Büyüt
KaosGL.org'a erişim sorunu: Kullanıcılar sansür mekanizmasının içine hapsediliyor
Görsel: Canva

LGBTİ+ haber portalı KaosGL.org, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2011'den beri sunduğu "Güvenli İnternet Hizmeti" kapsamında, 18 Eylül itibarıyla internet servis sağlayıcıların "Aile" ve "Çocuk" profillerinden erişime engellendi.

Güvenli İnternet Hizmeti’ne ilişkin çalışmalar, Anayasanın “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41. Maddesi ve “Gençliğin korunması” kenar başlıklı 58. Maddesi hükümlerine dayanıyor.

BTK'nin çocukları, gençleri ve aileyi "İnternetteki zararlı içeriklerden korumak" iddiasıyla sunduğu hizmet kapsamında çocukların cinsel istismarı, fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu, ırkçılık, intihara yönlendirme, şiddet, “terör” gibi içeriklere sahip sitelere erişim engelleniyor.

Okurlarının KaosGL.org’a erişim sorunu yaşamasıyla ilgili bianet’e konuşan avukat ve Kaos GL İnsan Hakları Programı Koordinatörü Kerem Dikmen, BTK’nin konuyla ilgili kendilerine herhangi bir bildirimde bulunmadığını ve sitenin “siyah listeye” alındığını tahmin ettiklerini söyledi.

Beyaz ve siyah liste

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında BTK'ye başvurduklarını ve kesin yanıtı beklediklerini söyleyen Dikmen, şöyle konuştu:

“2021'de BTK'nın aldığı düzenlemeye göre, kullanıcılar internet aboneliği yaptıklarında, eğer bir kullanıcı profili belirlememişlerse, otomatik olarak ‘aile profili’ne atanıyorlar. Bu profilde bazı internet sitelerine erişim kısıtlanıyor. Üç farklı kullanıcı profili mevcut: Çocuk, aile ve standart. ‘Beyaz liste’deki siteler, çocuk profilinde erişilebilirken, ‘siyah liste’deki siteler aile profilinde erişime kapalı.

“Kaos GL'nin siyah listeye alındığını tahmin ediyoruz. Kaos GL'nin ‘yasa dışı’ içeriklere yönelik bir suçlamaya tabi tutulmaması gerektiği açık. İfade özgürlüğünü ciddi şekilde kısıtlayan bir gelişme bu. Ve sadece KaosGL.org okurlarının değil, bianet ya da diğer haber sitelerinin okurlarının da ifade özgürlüğünü kısıtlıyor.”

Sansür mekanizması

Söz konusu kararların hangi gerekçelerle alındığı konusunda şeffaf bir süreç olmamasının, kararlara itiraz etmeyi zorlaştırdığını söyleyen Dikmen, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kaos GL gibi LGBTİ+ haber siteleri, kullanıcılar veya içerik üreticileri bu kısıtlamalardan habersiz bırakılıyor. Örneğin, siteye erişemediklerine fark edene kadar kullanıcılar veya Kaos GL’nin yöneticileri durumu öğrenemiyor. Özellikle eylül ayından itibaren okurlardan bu konuda epey şikâyet aldık.

“Ben de ev değişikliği sonrası yeni bir internet aboneliği başvurusunda bulunmamla sorunu fark ettim. Aynı şekilde başka kullanıcılar da mobil veri üzerinden benzer problemler yaşadı. Bu süreçte sorunu derinlemesine incelemeye karar verdik ve daha sistematik başvurular yapmaya başladık. Şu anki sistemde kullanıcılar bu tür içeriklere erişimin engellendiğini dahi bilmeden bir sansür mekanizmasının içine hapsediliyor. Şöyle düşünebiliriz: Kişi tutuklanıyor, hücreye konuyor; ama bu öyle bir sistem içerisinde yapılıyor ki kişi neden hücreye konulduğundan haberdar değil.”

Avukat ve Kaos GL İnsan Hakları Programı Koordinatörü Kerem Dikmen.

“Gerekli adımları atacağız”

Dikmen, erişim sorununa dair hukuki sürecin nasıl ilerleyeceğini ise şöyle anlattı:

“Başvurumuza BTK’dan yanıt gelirse, bu yanıt üzerinden hukuki sürece devam ederek gerekli adımları atacağız. Ancak, BTK yanıt vermezse durumu bir dava konusu yapabiliriz. BTK'nın aldığı kararlar, internet erişiminde hangi içeriklerin aile profili gibi kullanıcılar tarafından erişilemeyeceğiyle ilgili. Bu tür kararlar alındığında aboneler genellikle bu tür sonuçlardan haberdar edilmiyor, yani abonelik esnasında bu tip kısıtlamalar olacağını bilmiyorsunuz.

“BTK’yla ilgili sürecin yanı sıra araştırmalarımız devam ediyor. Belediyeler, holdingler, valilikler ve kamusal internet erişimi gibi alanlarda erişim engeli olup olmadığını inceleyip bu durumu bir ifade özgürlüğü davasına dönüştürmeyi planlıyoruz.”

• Siteye erişemeyenlerin internet servis sağlayıcılarını arayıp "güvenli internet istemiyorum" diye belirtmesi ya da internet servis sağlayıcıların sitelerinden bunu düzenlemesi gerekiyor.

KaosGL.org’dan çağrı

Öte yandan, KaosGL.org, okurlarının siteye erişim konusunda sorun yaşayıp yaşamadıklarını öğrenmek için bir anket hazırladı. Haber portalının okurlarına çağrısı şöyle:

“Sevgili okurlarımız,

LGBTİ+ haber portalı KaosGL.org'a erişimin internet hizmet sağlayıcısı şirketler tarafından engellendiği yönünde çok sayıda geri bildirim almaya başladık. Kullanıcılar herhangi bir kullanıcı profili oluşturmamış olmasına rağmen şirketler aboneliği otomatik olarak ‘aile’, ‘çocuk’ paketi olarak tanımlıyor, bu tanımı yapmış olan kullanıcılar da haber portalımıza erişemiyor.

Bazen de bu durum sabit interneti kullanılan işyerinin veya kütüphane, restaurant, AVM gibi ortak alanlarda internet hizmeti sunan o işyerinden veya ortak alanlarda interneti sağlayan kurumlardan kaynaklanıyor.

7 soruluk kısa anketimize yanıt vererek bu konuda yapacağımız haritalama çalışmasına önemli bir katkı sağlamış olacaksınız. Farklı mekanlardan da internete girerek anketi birden fazla doldurmanız mümkün ve bundan memnun oluruz.”

Ankete ulaşmak için burayı tıklayın. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Kaos GL LGBTİ+ haberciliği internet erişim hakları KaosGL.org
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

Devamını Göster
ilgili haberler
Kaos GL: Elimizi havada bırakmayan herkese teşekkür ederiz
26 Eylül 2023
/haber/kaos-gl-elimizi-havada-birakmayan-herkese-tesekkur-ederiz-285386
Kaos GL'den kamu spotu: "Nefrete karşı el ele!”
24 Eylül 2023
/haber/kaos-gl-den-kamu-spotu-nefrete-karsi-el-ele-284407
LGBTİ+’lara yönelik nefret suçlarını Kaos GL'ye bildirebilirsiniz
5 Aralık 2022
/haber/lgbti-lara-yonelik-nefret-suclarini-kaos-gl-ye-bildirebilirsiniz-270948
Kaos GL, RTÜK’ün nefret mitingi kamu spotuna dava açtı
2 Kasım 2022
/haber/kaos-gl-rtuk-un-nefret-mitingi-kamu-spotuna-dava-acti-269391
Kaos GL’den medyada LGBTİ+ temsili raporu
6 Eylül 2021
/haber/kaos-gl-den-medyada-lgbti-temsili-raporu-249809
Kaos GL’den Sosyal Medyada Nefret Söylemi Raporu
9 Şubat 2021
/haber/kaos-gl-den-sosyal-medyada-nefret-soylemi-raporu-238997
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kaos GL: Elimizi havada bırakmayan herkese teşekkür ederiz
26 Eylül 2023
/haber/kaos-gl-elimizi-havada-birakmayan-herkese-tesekkur-ederiz-285386
Kaos GL'den kamu spotu: "Nefrete karşı el ele!”
24 Eylül 2023
/haber/kaos-gl-den-kamu-spotu-nefrete-karsi-el-ele-284407
LGBTİ+’lara yönelik nefret suçlarını Kaos GL'ye bildirebilirsiniz
5 Aralık 2022
/haber/lgbti-lara-yonelik-nefret-suclarini-kaos-gl-ye-bildirebilirsiniz-270948
Kaos GL, RTÜK’ün nefret mitingi kamu spotuna dava açtı
2 Kasım 2022
/haber/kaos-gl-rtuk-un-nefret-mitingi-kamu-spotuna-dava-acti-269391
Kaos GL’den medyada LGBTİ+ temsili raporu
6 Eylül 2021
/haber/kaos-gl-den-medyada-lgbti-temsili-raporu-249809
Kaos GL’den Sosyal Medyada Nefret Söylemi Raporu
9 Şubat 2021
/haber/kaos-gl-den-sosyal-medyada-nefret-soylemi-raporu-238997
diğer yazıları
‘Kürtler Şehirde’: Hikâye, doğrudan bizim hikâyemiz
6 Ekim 2024
‘Kürtler Şehirde’: Hikâye, doğrudan bizim hikâyemiz
Dün, bugün ve yarın: İsrail'e kültürel boykot
5 Ekim 2024
Dün, bugün ve yarın: İsrail'e kültürel boykot
Nehir Tuna ile ‘Yurt’ filmi üzerine: Sevgi arayışı, hepimizin ortak derdi
4 Ekim 2024
Nehir Tuna ile ‘Yurt’ filmi üzerine: Sevgi arayışı, hepimizin ortak derdi
Komet ya da ‘Keşke futbolcu olsaydım'
2 Ekim 2024
Komet ya da ‘Keşke futbolcu olsaydım'
İRİS MOZALAR İLE SÖYLEŞİ
"Tutuklanmam üzerinden LGBTİ+ hareketine gözdağı vermek istediler"
1 Ekim 2024
"Tutuklanmam üzerinden LGBTİ+ hareketine gözdağı vermek istediler"
Sayfa Başına Git