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Yayın Tarihi: 28 Haziran 2025 02:33
 ~ Son Güncelleme: 28 Haziran 2025 03:22
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X HESABININ ARDINDAN

KaosGL internet sayfasına da erişim engeli

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, KaosGL internet yayınına Türkiye sınırları içinde erişim engeli getirdi. KaosGL'nin X platromundaki sosyal medya hesabı da iki gün önce erişime engellenmişti.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
KaosGL internet sayfasına da erişim engeli
KaosGL internet sayfaası, yalnızca VPN kullananlara böyle görünüyor

Cumhur İttifakı’nın LGBTİ+ haklarının kriminalizasyonu ve görünürlüğünü bastırmaya yönelik sistematik çabaları, LGBTİ+'lerin var olma ve eşit yurttaşlık taleplerini dile getiren yayınların hukuksuzca yasaklanması yönünde hızlanarak sürüyor.

Hafta başında LGBTİ+'lerin en etkili yayınlarından KaosGL'nin sosyal medya hesabı bir Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmişti. Ardından  KaosGL.org internet gazetesinin websitesi KaosGL.org, da İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Haziran tarihli kararıyla erişime engellendi.

Bu arada erişime engellenen KaosGL  X hesabı yerine açılan @kaosglorg X hesabı da erişime engellendi.

Kaos GL’nin X hesabına Türkiye’den erişim engeli
Kaos GL’nin X hesabına Türkiye’den erişim engeli
24 Haziran 2025
"Kaos GL'nin X hesabının erişime engellenmesi basın özgürlüğüne ağır bir saldırı"
"Kaos GL'nin X hesabının erişime engellenmesi basın özgürlüğüne ağır bir saldırı"
24 Haziran 2025

"Sansüre inat, yaşasın hayat"

KaosGL, erişim yasağını aşabilenlere internet sitesinden "Yayın hayatımıza devam edebilmek için çalışmaya başladık. En kısa sürede, yenilenmiş bir şekilde okurlarımızla buluşacağız. Sansüre inat, yaşasın hayat!" diye seslendi.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
LGBTİ+ ayrımcılığı KaosGL.org
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