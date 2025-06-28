KaosGL internet sayfasına da erişim engeli

Cumhur İttifakı’nın LGBTİ+ haklarının kriminalizasyonu ve görünürlüğünü bastırmaya yönelik sistematik çabaları, LGBTİ+'lerin var olma ve eşit yurttaşlık taleplerini dile getiren yayınların hukuksuzca yasaklanması yönünde hızlanarak sürüyor.

Hafta başında LGBTİ+'lerin en etkili yayınlarından KaosGL'nin sosyal medya hesabı bir Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmişti. Ardından KaosGL.org internet gazetesinin websitesi KaosGL.org, da İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Haziran tarihli kararıyla erişime engellendi.

Bu arada erişime engellenen KaosGL X hesabı yerine açılan @kaosglorg X hesabı da erişime engellendi.

Kaos GL’nin X hesabına Türkiye’den erişim engeli

"Kaos GL'nin X hesabının erişime engellenmesi basın özgürlüğüne ağır bir saldırı"

"Sansüre inat, yaşasın hayat" KaosGL, erişim yasağını aşabilenlere internet sitesinden "Yayın hayatımıza devam edebilmek için çalışmaya başladık. En kısa sürede, yenilenmiş bir şekilde okurlarımızla buluşacağız. Sansüre inat, yaşasın hayat!" diye seslendi.

(AEK)