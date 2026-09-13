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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 13.09.2026 09:22 13 Eylül 2026 09:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.09.2026 09:45 13 Eylül 2026 09:45
Okuma Okuma:  3 dakika

Kaos GL’ye polis operasyonu: Derneğe polis girdi, yöneticiler gözaltına alındı

Ankara’da Kaos GL Derneği’ne yönelik polis operasyonunda yönetim ve denetim kurulu üyeleri gözaltına alındı, dernek ofisinde arama yapıldı. Operasyonla eş zamanlı olarak farklı illerde LGBTİ+ dernekleri ve mekanlara da baskınlar düzenlendi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Kaos GL’ye polis operasyonu: Derneğe polis girdi, yöneticiler gözaltına alındı
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Ankara’da Kaos GL Derneği’ne yönelik polis operasyonunda, yönetim ve denetim kurullarının yedekler dahil üyeleri evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Dernek ofisinde de arama yapıldı.

Kaos GL’nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında 10’dan fazla LGBTİ+ aktivisti gözaltına alındı. Soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) düzenlenen “müstehcenlik” suçu ile Dernekler Kanunu’na muhalefet iddialarına dayanıyor.

İnternet sitesi ve sosyal medya paylaşımları soruşturmada

Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 11 Eylül 2026 tarihli kararına göre, soruşturmanın gerekçesini Kaos GL’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan içerikler oluşturuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu hesaplarda “müstehcenlik içeren paylaşımlar” yapıldığını ve bu içeriklerin çocukların görebileceği şekilde yayımlandığını ileri sürdü.

Bu iddiaya dayanarak TCK’nin “müstehcenlik” suçunu düzenleyen 226. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

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Derneğin kurumsal hesaplarının kullanılması da gerekçe gösterildi

Soruşturmada içeriklerin Kaos GL Derneği’nin kurumsal internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanması da ayrıca gerekçe olarak gösterildi.

Savcılık, paylaşımların “dernek çatısı altında oluşturulmuş bir sivil toplum kuruluşu faaliyetleri üzerinden derneğin kurumsal internet sayfaları ve sosyal medya hesapları kullanılarak” yapıldığını ileri sürdü.

Bu gerekçeyle soruşturmanın Dernekler Kanunu’na muhalefet kapsamında da değerlendirilmesi istendi.

Bilgisayar ve telefonlara el koyma kararı

Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği, soruşturma kapsamında delil niteliğinde olduğu değerlendirilen fotoğraf ve basılı materyallere el konulmasına izin verdi.

Karar, “şüphelilere” ait masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler, taşınabilir bellekler, CD ve DVD’ler ile diğer dijital materyallerin incelenmesini de kapsıyor.

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İstanbul’da operasyon

Kaos GL Derneği’ne yönelik operasyonla aynı saatlerde İstanbul’da da çok sayıda adrese polis ve jandarma operasyonu düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda Beyoğlu ve Şişli’deki çok sayıda mekâna ve LGBTİ+ derneğine baskın yapıldı.

Bir gün önce LGBTİ+ örgütlerinin hesaplarına erişim engeli

Operasyondan bir gün önce, 12 Eylül askeri darbesinin 46. yıldönümünde, LGBTİ+ örgütleri ve aktivistlerine ait çok sayıda internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 12 Eylül 2026 tarihli ve 2026/9559 sayılı kararıyla Kaos GL Derneği, 17 Mayıs Derneği, ÜniKuir’in haber sitesi, Pembe Hayat Derneği, SPoD, Genç LGBTİ+ Derneği, Lambdaistanbul ve Muamma LGBTİ+ Derneği’nin internet siteleri ile Velvele.net erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığı bilgilere göre, erişim engeli kapsamına gazeteci ve Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, avukat ve insan hakları savunucusu Levent Pişkin, oyuncu ve trans hakları aktivisti Seyhan Arman, tiyatro oyuncusu ve LGBTİ+ aktivisti Zeynep Esmeray Özadikti ile gençlik ve LGBTİ+ hakları savunucusu Enes Hocaoğulları’nın sosyal medya hesapları da alındı.

X, mahkemenin erişim engeli kararlarını uygulayarak hesapları Türkiye’den erişime kapattı. Instagram ise kararları henüz uygulamadı.

Türkiye’den erişime kapatılan X hesapları arasında Levent Pişkin, Seyhan Arman, Zeynep Esmeray Özadikti, Yasemin Öz, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİA+ Çalışmaları Kulübü, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, Özgür Renkler Derneği, Queer Adana, Bilkent Üniversitesi’nin resmi LGBTQIA+ öğrenci topluluğu, Velvele, İnter Dayanışma, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve İzmir LGBTİ+ Onur Haftası’nın hesapları bulunuyor.

Erişim engeli kararı verilen ancak Instagram tarafından henüz Türkiye’den görünmez kılınmayan hesaplar ise Yıldız Tar, 17 Mayıs Derneği, Seyhan Arman, SPoD, Pembe Hayat Derneği, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİA+ Kulübü, Hacettepe Kuir Araştırmaları, Enes Hocaoğulları, HEVİ LGBTİ+ Derneği ve İÜ Radar’a ait.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
LGBTİ + lgbti+ hakları lgbti dernekleri Kaos GL Derneği
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