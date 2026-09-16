Kaos GL’ye bir haber yazdı, “Instagram yetkilisi” diye tutuklandı

Türkiye genelinde LGBTİ+ örgütleri ve aktivistlere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan gazeteci ve yazar Tuğba Tekerek tutuklandı.

Savcılık, Tekerek’i iki sene önceki Gürcistan’daki LGBTİ+ hareketine ilişkin haber yapmakla suçladı. Ayrıca Kaos GL’nin “Instagram hesabı yetkilisi” olduğunu iddia etti. Ancak Tekerek, Kaos GL’nin üyesi ya da çalışanı değil. Kaos GL’nin Instagram’ını yönettiğine dair de herhangi bir kanıt yok. Kaldı ki Kaos GL'nin sosyal medya hesaplarına ilişkin bir yasal kısıtlama bulunmuyor. Soruşturmada, yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren Kaos GL Derneği ve ona ait dijital yayınlar suç olarak gösterilmeye çalışılıyor.

Koas GL'yi kriminalleştiren sorular

13 Eylül’ü 14 Eylül’e bağlayan geceye dönelim. Tekerek, LGBTİ+ örgütlerine, aktivistlere ve hak savunucularına yönelik operasyon kapsamında İstanbul’da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği’ne götürüldü. Burada “çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik (TCK 221/1), müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek (TCK 226/2) ve Dernekler Kanunu’na muhalefet ile suçlandı.

Kolluk, ifadesinde Tekerek’e Kaos GL’yi sordu. Derneğin yapısı, finansmanı ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili Kaos GL’yi kriminalleştiren sorular yönetti.

Tekerek ise Kaos GL üyesi olmadığını ve dernekle kurumsal bir bağı bulunmadığını söyledi.

"Instagram'ını bilmiyorum, zaten kullanmıyorum"

Polis, Tekerek’e, “Kaos GL’nin Instagram hesabının yöneticisi olduğunuz tespit edilmiştir. Bu konu hakkında açıklama yapınız” dedi. Tekerek şu yanıtı verdi:

“Kaos GL isimli Instagram hesabını bilmem ve ben bu sayfanın yöneticisi değilim. Ben zaten aktif olarak Instagram kullanmam, sadece Twitter kullanırım.”

Ardından Tekerek’e Kaos GL’nin finansmanı, üyelik aidatları, aldığı hibeler, derneğin hiyerarşik yapısı, mali denetimi, yeni üyelerin nasıl görevlendirildiği ve üyelerin kullandığı iletişim grupları gibi konularda peş peşe sorular yöneltildi. Tekerek bu soruların tamamına, “Herhangi bir bilgim yoktur” yanıtını verdi.

Gürcistan haberi sorgulandı

Polis daha sonra Tekerek’e Kaos GL’nin Instagram hesabından yapılan sekiz paylaşımı gösterdi. Bunlardan biri Tekerek’in Gürcistan’daki LGBTİ+ hareketine ilişkin haberinin sosyal medya paylaşımıydı. Diğer paylaşımlar ise farklı haber ve içeriklere ilişkindi.

Tekerek, görselleri ilk kez gördüğünü söyledi. Kendi haberinin paylaşımıyla ilgili de 2024’te uluslararası bir gazeteci grubuyla Gürcistan seçimlerini izlemek üzere ülkeye gittiğini anlattı.

Gürcistan’da siyasetçiler ve sivil toplum temsilcileriyle görüştüğünü belirten Tekerek, LGBTİ+ alanında çalışan bir sivil toplum örgütünün temsilcisiyle yaptığı görüşmeden hazırladığı haberi Kaos GL’nin internet sitesinde yayımlanmak üzere gönderdiğini söyledi.

Tekerek, haber karşılığında telif aldığını ancak sosyal medyada nasıl sunulduğuna ilişkin herhangi bir rolü olmadığını belirtti:

“Fotoğrafları bilmiyorum, aktif olarak Instagram kullanmıyorum. 2024’te uluslararası gazeteci grubuyla birlikte seçimleri takip etmek üzere Gürcistan'a gitmiştim. Gürcistan da çok sayıda farklı siyasetçilerle, sivil toplum temsilcileriyle görüşmüştük. Bunlarla ilgili pek çok yayına farklı konularda haberler yaptım.

Gürcistan’da yasal bir STK olan LGBT derneğinin temsilcisiyle de seçim merkezli olarak görüşmüştüm. Bu haberimi telif ücreti karşılığında Kaos GL’ye gönderdim. Haberin sosyal medyada paylaşımı benim inisiyatifimde değildir.

Diğer resimleri şu an ilk kez burada görüyorum ve o resimlerle ilgili de herhangi bir bilgim yoktur.”

Polis ayrıca Tekerek’e 17 kişinin fotoğrafını göstererek bu kişileri tanıyıp tanımadığını sordu.

Tekerek, yalnızca bir kişiyi yaklaşık 20 yıl önce Mor Çatı’da gönüllü olduğu dönemden tanıdığını, diğer kişileri ise tanımadığını söyledi.

Tekerek kolluk ifadesini, “Ben gazeteciyim, çeşitli konularda haberler yaparım. Farklı sitelerde yayınlanır. 20 yıllık gazetecilik geçmişimde yayınlanan binlerce haberden sadece bir tanesi Kaos GL haber sitesinde yayınlandı. Herhangi bir suç işlemedim” sözleriyle tamamladı.

Savcılık iddiasını delillendirmedi

Tekerek daha sonra İstanbul’dan Ankara’ya sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi. Savcılık, Tekerek’i Kaos GL'nin yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle birlikte tutuklanmasını isteyerek hakimliğe sevk etti.

Savcılık, sevk yazısında Kaos GL’nin faaliyet alanının “genel ahlak anlayışını ihlal edecek” ve “toplumun ar ve haya duygularını rencide edebilecek” nitelikte olduğunu iddia etti.

Instagram paylaşımlarının da tanıtım faaliyetinin ötesine geçtiğini, cinsel içerikli beklentilerine hitap edecek nitelikte olduğunu, içeriklere ulaşan kişilerin cinsiyetinin ne olduğunun önemi olmadığını ve cinsiyet için profil seçebilme özgürlüğü olduğu yönünde bir algı oluşturduğunu savundu.

Savcılık, şüphelilerin dernekteki görevlerini sıraladığı bölümde Tekerek için herhangi bir yönetim ya da denetim kurulu üyeliği belirtmedi. Buna karşın Tekerek’in “siber tespite göre Instagram hesabı yetkilisi” olduğunu öne sürdü.

Ancak Tekerek’in kolluk ve hakimlik ifadelerinde bu iddiayı destekleyen delil veya teknik bir tespit sunulmadı.

“Kaos GL’ye bir haber yaptım diye buraya getirildim”

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkartılan Tekerek burada Emniyet’teki ifadesini tekrar etti. Dernek üyesi olmadığı, görevi bulunmadığı ve derneğin Instagram hesabını yönetmediğini söyledi. Kaos GL ile herhangi bir kurumsal bağı bulunmadığını anlattı:

“Dernekteki görevim yoktur, hiçbir alakam yoktur. Ben derneğin gönüllüsü değilim, üyesi değilim. Bir kere bile Kaos GL’ye gitmişliğim, önünden geçmişliğim bile yoktur. Buradaki insanların biri hariç hiçbirini tanımıyorum.”

Gürcistan seçimlerini izlerken yaptığı haber nedeniyle Kaos GL ile ilişkilendirildiğini söyledi:

“Kaos GL hakkında bir haber yaptım diye gazeteci olduğumdan buraya getirildim. Dernekle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. 2024 yılında Gürcistan’a seçimleri takip etmek için gittim, LGBTİ+ STK’sı ile de görüştüm, siyasilerle de görüştüm, buna dair haberler yaptım.”

Haberi Kaos GL’nin internet sitesi için hazırladığını belirten Tekerek, sosyal medya paylaşımında kullanılan başlık ve görsellere müdahalesinin olmadığını ekledi:

“Benim haberim olduğunu belirttikleri için kolluk tarafından Instagram yetkilisi olarak tespit edildiğimi düşünüyorum. O paylaşım benimle alakasız, benim inisiyatifim dışında yapılmıştır. 24 yıldır gazeteciyim, binlerce haber yaptım. Kaos GL’ye bir haber yaptım ve Instagram yetkilisi olmam mümkün değildir.”

Avukat: Sallapati bir iddia

Tekerek’in avukatı Nurdan Kılıç da hakimlikte, müvekkilinin Instagram hesabını yönettiğine ilişkin iddiaya itiraz etti.

“Müvekkile yönelik Instagram sorumlusu iddiasını kolluğun sallapati olarak yaptığı kanısındayız. Bunun tespiti yapılabilirdi, siber tarafından tespit yoktur” dedi.

Tekerek’in Kaos GL’ye yalnızca telif karşılığında haber verdiğini gösteren belgeleri mahkemeye sundu. Kılıç ayrıca Tekerek’in sabit ikametgah sahibi olduğunu, kaçma ya da delilleri karartma şüphesinin bulunmadığını belirterek serbest bırakılmasını, aksi durumda ise adli kontrol uygulanmasını talep etti.

Hakimlik gerekçeyi kişiselleştirmedi

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği ise savunmalara ve sunulan delillere rağmen Tekerek, diğer isimlerle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik kararında, kişilerin “dernek içerisindeki konumları”, kolluk araştırma tutanakları ve Kaos GL’nin sosyal medya ile internet sitesindeki paylaşımları “kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller” arasında sayıldı.

Kaçma ve delilleri karartma ihtimali bulunduğunu belirten hakimlik, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklamaya hükmetti.

Ancak kararda Tekerek hakkındaki gerekçeyi ayrıca kişiselleştirilmedi.

Tekerek: Piyango bana vurdu

Dün tüm gün boyu bu gelişmeler yaşanırken Tuğba Tekerek'in gözaltındayken kaleme aldığı not paylaşıldı. Tekerek notta, piyangonun bu kez kendisine vurduğunu söyledi. Suçlamanın hiçbir dayanağı olmadığını belirterek "Akla ziyan" dedi. Danayışma gösterenlere teşekkür etti:

“Piyango bu kez bana vurdu. 2024’te Gürcistan’a seçim öncesi gitmiş, pek çok mecraya çeşitli haberler yapmıştım. Bu arada Kaos GL haber sitesine de telifli bir haber yapmıştım.

Kendimi KAOS GL’nin Instagram yetkilisi olarak buldum polis raporunda! Hiçbir dayanağı olmayan akla ziyan bir suçlama!

Ben sadece gazetecilik kapsamında bir haber yaptım.

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Lütfen daha fazla geçit vermeyin. Dayanışma mesajları çok kıymetli!

Dayanışma gösteren herkese bin teşekkür!”

(HA)