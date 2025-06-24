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Yayın Tarihi: 24 Haziran 2025 08:48
 ~ Son Güncelleme: 24 Haziran 2025 09:00
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Kaos GL’nin X hesabına Türkiye’den erişim engeli

Kaos GL, platformdan kendilerine herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmadığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Kaos GL’nin X hesabına Türkiye’den erişim engeli

LGBTİ+ hakları alanında faaliyet gösteren ve yayınlar yapan Kaos GL Derneği’nin X (eski adıyla Twitter) hesabı, Türkiye’de erişime kapatıldı.

47 bin 500 takipçili @kaosgl hesabına artık Türkiye’den erişilemiyor. Hesaba giriş yapılmak istendiğinde "Yasal bir talebe yanıt olarak bu içerik Türkiye'de kullanılamıyor" uyarısı görüntüleniyor.

X Platformundan bildirim gelmedi

Kaos GL, platformdan kendilerine herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmadığını açıkladı. Dernek, hesabın erişime kapatılmasına ilişkin X tarafından ne bir uyarı ne de karar bildiriminin iletilmediğini belirtti.

“İfade özgürlüğüne saldırı”

Kaos GL, kararı şu açıklama ile duyurdu:

Kaos GL'nin konuya ilişkin olarak yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kaos GL Derneği bünyesinde yayın hayatını sürdüren KaosGL.org internet gazetemize ait X (eski adıyla Twitter) hesabımız Türkiye’den erişime engellendi. 47 bin 500 takipçili @kaosgl hesabımıza Türkiye’den okurlarımız ulaşamıyor.

X, bu engelleme ile ilgili tarafımıza herhangi bir bildirimde bulunmadı. Sayfamıza girildiğinde, 2yasal bir talebe yanıt olarak Türkiye’den görünmez kılındığı' ifadesi ile karşılaşıyoruz.

İfade özgürlüğüne ve özelde de LGBTİ+’ların ifade özgürlüğüne ağır bir saldırı anlamına gelen bu sansürü kabul etmiyoruz. LGBTİ+ haberciliği yapan bir basın kurumunun X hesabının, LGBTİ+ Onur Ayı’nda sansürlenmesini manidar buluyoruz.

Son dönemlerde çok sayıda kadın örgütünün X hesabının engellenmesi ile sansür iyice ayyuka çıkmıştır.

LGBTİ+’ların hikayesini yani kendi hikayelerimizi anlatmaya, hak temelli habercilik yapmaya devam edeceğiz. Bundan 31 yıl önce Kaos GL dergisi ile başladığımız bu yolculuk, her mecrada, her patikada devam edecek. Tıpkı Ankara Onur Yürüyüşü’nün basın açıklamasında dendiği gibi, çünkü bu sadece bir kimlik mücadelesi değil; bu, yaşamın ta kendisini savunmaktır.

En kısa sürede X üzerinden de yayınımıza devam edeceğiz. KaosGL.org susturulamaz!"

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(EMK)

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"Kaos GL X hesabının erişime engellenmesi basın özgürlüğüne ağır bir saldırı"
Bugün 11:15
/haber/kaos-gl-x-hesabinin-erisime-engellenmesi-basin-ozgurlugune-agir-bir-saldiri-308753
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Kaos GL'den Mülteciler için çok dilli dayanışma mesajı
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/haber/kaos-gl-den-multeciler-icin-cok-dilli-dayanisma-mesaji-280554
Kaos GL, RTÜK’ün nefret mitingi kamu spotuna dava açtı
2 Kasım 2022
/haber/kaos-gl-rtuk-un-nefret-mitingi-kamu-spotuna-dava-acti-269391
Kaos GL'den kamu spotu: "Nefrete karşı el ele!”
24 Eylül 2023
/haber/kaos-gl-den-kamu-spotu-nefrete-karsi-el-ele-284407
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/haber/kaos-gl-ve-17-mayistan-anayasa-aciklamasi-haklarimizi-savunacagiz-285767
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26 Eylül 2023
/haber/kaos-gl-elimizi-havada-birakmayan-herkese-tesekkur-ederiz-285386
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9 Şubat 2022
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/haber/kaos-gl-den-tihek-e-mektup-lgbti-karsiti-politikalardan-vazgecin-259057
Kaos GL Dergisi “Eşit Haklar” sayısı çıktı!
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/haber/kaos-gl-dergisi-esit-haklar-sayisi-cikti-250156
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5 Aralık 2022
/haber/lgbti-lara-yonelik-nefret-suclarini-kaos-gl-ye-bildirebilirsiniz-270948
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