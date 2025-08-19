Kaos GL’nin Instagram hesabı da erişime engellendi

Hükümetin “Aile Yılı” politikaları kapsamında Türkiyeli LGBTİ+’lara ve topluluğa dair haberlere yönelik baskılar günbegün artıyor.

Kaos GL Derneği bünyesinde yayın hayatını sürdüren LGBTİ+ haber portalı KaosGL.org’un web sitesi ve X hesabından sonra Instagram hesabı da bugün Türkiye’den erişime engellendi.

“Erişim engeli kararına karşı hukuki mücadelemiz sürüyor,” diyen KaosGL.org, yeni Instagram hesapları üzerinden haberlerini paylaşmaya devam edeceklerini duyurdu.

"Kaos GL'nin X hesabının erişime engellenmesi basın özgürlüğüne ağır bir saldırı"

Web sitesi ve X hesabı da engellenmişti

Kaos GL’nin X hesabı, 24 Haziran 2025’te İstanbul 9’uncu Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesi öne sürülerek erişime engellendi.

27 Haziran’da ise bu kez İstanbul 12’nci Sulh Ceza Hakimliği kararıyla web sitesi KaosGL.org da erişime kapatıldı. (TY)