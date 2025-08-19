ENGLISH KURDÎ
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2025 11:44
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2025 11:44
1 dk Okuma

Kaos GL’nin Instagram hesabı da erişime engellendi

LGBTİ+ haber portalının web sitesi ve X hesabı, haziran ayında Türkiye’den erişime engellenmişti.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Kaos GL’nin Instagram hesabı da erişime engellendi
Görsel: KaosGL.org

Hükümetin “Aile Yılı” politikaları kapsamında Türkiyeli LGBTİ+’lara ve topluluğa dair haberlere yönelik baskılar günbegün artıyor.

Kaos GL Derneği bünyesinde yayın hayatını sürdüren LGBTİ+ haber portalı KaosGL.org’un web sitesi ve X hesabından sonra Instagram hesabı da bugün Türkiye’den erişime engellendi.

Erişim engeli kararına karşı hukuki mücadelemiz sürüyor,” diyen KaosGL.org, yeni Instagram hesapları üzerinden haberlerini paylaşmaya devam edeceklerini duyurdu.

"Kaos GL'nin X hesabının erişime engellenmesi basın özgürlüğüne ağır bir saldırı"
"Kaos GL'nin X hesabının erişime engellenmesi basın özgürlüğüne ağır bir saldırı"
24 Haziran 2025

Web sitesi ve X hesabı da engellenmişti

Kaos GL’nin X hesabı, 24 Haziran 2025’te İstanbul 9’uncu Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesi öne sürülerek erişime engellendi.

27 Haziran’da ise bu kez İstanbul 12’nci Sulh Ceza Hakimliği kararıyla web sitesi KaosGL.org da erişime kapatıldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Kaos GL erişim engeli Aile Yılı homofobi transfobi ayrımcılık
